Borsanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri belli oldu

Borsanın kazandıranları belli oldu

Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde işlem gören hisselerden en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu.

BIST 100 endeksi, 22 Temmuz 26 Temmuz haftasında yüzde 2,37'lik bir kayıp yaşadı. Endeks haftanın son iş gününü sınırlı da olsa bir yükselişle 10.891,42 puandan tamamladı.

EN ÇOK KAZANDIRAN 'AROTECH TEKNOLOJİ'

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 22 Temmuz haftasında yatırımcısına en çok kazandıran hisse de belli oldu. Verilere göre bu hisse yüzde 20,99'luk yükselişle Agrotech Teknoloji oldu.

Bankacılık endeksi geçen hafta yüzde 6,70'lik bir değer kaybıyla haftayı kapattı. Sanayi endeksi de az da olsa kayıptaydı. Bu kayıp yüzde 0,28'le sınırlı kaldı.

BİLİŞİM EN ÇOK YÜKSELEN SEKTÖR OLDU.

Sektörler arası endekste en çok yükselenler listesinin başında yüzde 4,52'lik değer artışıyla bilişim endeksi yer aldı.

En çok değer kazanan hisseler listesinde ilk sırasında yüzde 20,99 artışla Agrotech Teknoloji yer alırken, ikincilikte ise yüzde 17,02'lik yükselişle CW Enerji yer buldu. Üçüncü sırada ise yüzde 14,94 ile Arçelik (ARCLK) bu ikiliyi izledi.

EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSE AKSA OLDU

BİST 100 endeksinde kaybettirenler listesinin başında Aksa Akrilik (AKSA) yer aldı. Türkiye İş Bankası yüzde 11,78'lik kayıpla ikinci sırada, yüzde 10,60'lük kayıpla da Mavi Giyim (MAVI) üçüncü sırada yer buldu.

EN ÇOK İŞLEM YAPILAN HİSSELER

Borsa İstanbul BİST 100 endeksinde yatırımcıların gözdesi olan ve en çok işlem yaptığı hisseler de belli oldu. En çok işlem yapılan hisselerin başında 46 milyar 733 milyon TL ile Ereğli Demir Çelik (EREGL)geldi. Ereğli Demir Çelik'i 38 milyar 560 milyonla Türk Hava Yolları (THYAO) ve 23 milyar 394 milyonla İş Bankası (ISCTR) izledi.

BORSANIN EN DEĞERLİ ŞİRKETLERİ

Borsada işlem gören piyasa değeri en yüksek şirket 562 Milyar 963 milyon lirayla Koç Holding oldu. Garanti BBVA'nın değeri 524 milyar 160 milyon lirayla kayıtlara geçerken, üçüncü sırada 416 milyar 70 milyon lirayla Türk Hava Yolları yer aldı.