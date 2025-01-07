Borussia Dortmund, Rashford için seferber oldu

Almanya'nın Borussia Dortmund kulübü, İngiltere'nin ünlü forveti Marcus Rashford'ı kadrosuna katmayı planlıyor. Manchester United'da forma giymekte zorlanan 26 yaşındaki oyuncu, Ocak transfer dönemiyle birlikte kulüpten ayrılabilir. Rashford için birkaç kulüp de devrede, ancak Dortmund'un bu transferi gerçekleştirme olasılığı şimdilik zor görünüyor.

BORUSSİA DORTMUND’UN İLGİSİ

Bu sezon Manchester United'da sınırlı süre almasına rağmen, Marcus Rashford 24 maçta 7 gol atıp, 3 asist yaptı. Ancak, oyunda daha fazla süre almak isteyen Rashford'ın, İngiltere kulübündeki geleceği belirsizliğini koruyor. Borussia Dortmund, İngiliz forveti kadrosuna katmak için bir süredir temaslarda bulunuyor. Ancak kulüp, Rashford için daimi bir transfer yerine kiralama seçeneğini düşünüyor. Dortmund'un Rashford’ı kiralamak istemesi, kulübün ekonomik durumunu koruma amacı güdüyor.

Rashford, Manchester United’dan ayrılmaya hazırlanıyor

RAKİP KULÜPLERİN İLGİ GÖSTERDİĞİ RASHFORD

Borussia Dortmund'un transfer planları arasında Rashford önemli bir yer tutsa da, bu transferin gerçekleşmesi zor görünüyor. Çünkü, İtalya’nın AC Milan kulübü ve Juventus da Rashford’ı yakından izliyor. Her iki kulüp de, oyuncunun Manchester United'daki durumunun belirsizliği nedeniyle, onu kadrolarına katmayı hedefliyor. Bu kulüplerin de devrede olması, Dortmund'un Rashford’ı transfer etme şansını zorluyor.

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Rashford’ın transferi hakkında son kararı, gelecek haftalarda daha netleşmesi beklenen kulübün ekonomik durumu ve diğer kulüplerin ilgisi belirleyecek. Borussia Dortmund, onun için ciddi bir seçenek olmakla birlikte, kulübün teklifinin nasıl şekilleneceği henüz belli değil. Oyuncu, Manchester United’dan ayrılmaya karar verirse, Dortmund dışında başka kulüplerin de devreye girmesi muhtemel.