Boş külah 6 buçuk lira. İçsiz köfte, içsiz mantı, boş baklava ve boş tosttan sonra boş külah...

Ekonomik sıkıntılar, artık dondurma keyfini de etkiledi.

Ünlü kafe zinciri MADO, maliyetlerin artması nedeniyle boş külahların artık ücretli olduğunu yapıştırdığı bir afişle duyurdu. Son dönemde yaşanan ekonomik zorluklar, MADO'nun müşterilerine sunduğu hizmetlerde de değişikliklere neden oldu.

BOŞ KÜLAH 6 BUÇUK LİRA OLDU

MADO'nun camlarına asılan bir fiyat bilgilendirmesi, dondurma severleri şaşırttı. Bildiride, "Üzgünüz, maliyetlerden dolayı kilo dondurma satışlarında külahlarımız ücretlidir. Boş külah 6.50 TL" ifadeleri yer aldı. Artık boş bir külah almak da ekstra bir maliyet getirecek gibi görünüyor.

BOŞ KÜLAHA YAPILAN SOSYAL MEDYADAKİ YORUMLAR

Ekonomik koşulların giderek kötüleştiği bir dönemde, bu tür küçük detaylar bile insanların harcamaları üzerinde belirleyici olabiliyor. MADO'nun boş külahları ücretlendirmesi, belki de ekonomik sıkıntıların ne kadar yaygın olduğunu anlatmanın en basit yollarından biri olarak tanımlandı.

Vatandaşlar durumu sosyal medyada ti'ye aldı.

Geçtiğimiz yıllarda da içsiz köfte, içsiz mantı, boş baklava ve boş tost satışları yapılmıştı.

2022 YILINDA BOŞ TOST

YİNE 2022 YILINDA BOŞ BAKLAVA

GEÇTİĞİMİZ MART AYINDA İÇSİZ KÖFTE