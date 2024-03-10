Boşandığı erkek tarafından katledilen Mervegül Bayer’in annesi kızının gelinliğini yaktı

Mersin Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mustafa Yıldır, 1 yıl önce boşandığı eşi Mervegül Bayer'in sabah işe giderken yoluna kesti.

Yıldır, bir süre konuştuktan sonra Mervegül Bayer'i tabancayla kafasından vurdu.

Daha sonra da kendi kafasına ateş eden Yıldır, intihar etti.

Bayer, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı sırada yolda yaşamanı yitirdi.

ANNESİ GELİNLİĞİNİ YAKTI

Kızını cinayete kurban veren acılı anne Hatice Kurt, dün akşam saatlerinde kızının gelinliğini benzin dökerek sokak ortasında ateşe verdi.

"Her şey bununla başladı" diyerek ağıtlar yakan ve gelinlikle birlikte genç kızlara da nasihatte bulunan gözü yaşlı anne Kurt, "Ben bunu niye yapıyorum, hepinize ders olsun. Hatice teyze gelinliği niye yaktı diye 40 kere düşüneceksiniz. Evli olsanız bile kendinize eziyet ettirmeyiniz, yardım isteyin" dedi.

Anne Hatice Kurt, şu ifadeleri kullandı:

“Kızlar bu Merve’nin kefeni. Her şey bununla başladı. Şimdi her şey burada bununla bitecek. Ben bunu niye yapıyorum. Hepinize ders olsun. Hatice teyze gelinliği niye yaktı diye 40 kere düşüneceksiniz. Evlenirken 20 kere 30 kere düşünün. Düşünün kızlar kimse kendine eziyet ettirmesin. Evli olsanız bile kendinize eziyet ettirmeyiniz, yardım isteyin. Bu mesaj Merve'den geldi. ‘Gelinliğimi ortaya koy, arkadaşlarımı topla, çatır çatır yak’ dedi. ‘Her şey onunla başladı’ dedi. Bu gelinlik size mesaj olsun. Kötü iyi olmaz, bir insan değişmez bunu unutmayın. Sizin için yakıyorum bunu sizin için. Merve sana hayır getirmedi. Şimdi Merve bizi seyrediyor. Kefen oldu bu gelinlik kefen"

Gelinlik yandığı sırada çevrede bulununlar göz yaşlarına hakim olamadı.