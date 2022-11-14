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Çorum'da rehine krizi

Çorum'da akşam saatlerinde meydana gelen olayda, M.Y, elinde tüfekle Ulukavak Mahallesi Çiftlik Caddesi 54. Sokak'ta bulunan, boşandığı eşinin evine geldi.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 02:32
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Boşandığı eşini. Onun kız kardeşi annesi ile iki çocuğunu tüfekle rehin aldı

Çorum'da rehine krizi
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M.Y, çocuklarını kendisine göstermediği iddiasıyla boşandığı eşi, onun kız kardeşi, annesi ile iki çocuğunu tüfekle rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olayın meydana geldiği sokakta geniş güvenlik önlemi alırken sokağı trafiğe kapattı.

EMNİYET MÜDÜRÜ MÜZAKERELERE KATILDI

Çorum Emniyet Müdürü Mehmet Gülser olay yerine gelerek müzakerelere katıldı. Polis ekiplerinin müzakeresi sonucu M.Y, çocukları, eski kayınvalidesi ve boşandığı eşinin kız kardeşinin evden çıkmasına izin verdi. M.Y, eski eşini evde rehin tutmaya devam ediyor. Görüşme sırasında evden bir el silah sesi de duyuldu. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin, 6 saati bulan ikna çalışmaları devam ediyor.

DAHA ÖNCE DE BERBERDEKİLERİ REHİN ALMIŞTI

Öte yandan Mustafa Y., daha önce de pompalı tüfekle girdiği berber dükkanında 4 kişiyi rehin almıştı. Yaklaşık 5 saat sonra rehineleri bırakarak polise teslim olan Mustafa Y., çocuklarını göremediğini iddia etmişti. (AA-İHA)

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