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Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

İstanbul Esenler'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurulan kadın öldü

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 10:35
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Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
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İstanbul Esenler'de Turgut Reis Mahallesi 514 Sokak'ta boşanma aşamasında olduğu karısı C.S. ile tartışan kimliği öğrenilemeyen kişi, sokak ortasında eşini silahla vurdu.

İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.(AA)

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