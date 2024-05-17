Boşanma aşamasındaki eşini ve baldızını öldüren kişi intihar etti

Olay, Mürsel 4. Sokak'ta meydana geldi. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan O., tabancayla eşine ve baldızına ateş etti. Ardından kendi başına ateş ederek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Hasan O.'nun kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybettiğini belirledi.

İki kız kardeşin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayı duyarak fenalaşan yakınlarına ambulansta müdahale edildi.

Hasan O.'nun, eşi Nazegül O.'yu ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle Ağustos 2023'te hakkında dava açıldığı ve uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi. Nazegül O., kadın sığınmaevine yerleştirilmiş, ancak eşi yerini öğrenince başka bir sığınmaevine nakledilmişti. Hasan O., "kadına karşı tehdit" suçlamasından 10 Mayıs'ta beraat etmişti. Nazegül O., bugün bu karara itirazda bulunmuştu.

Olayın, kısa bir süre önce boşanan ve ikiz çocukları olan Meryem K.'nin evinin bahçesinde gerçekleştiği belirtildi.