Boşanma görüşmesi cinayete dönüştü. Kayınpederi ve kayınbiraderi tarafından öldürüldü

Kaynak: DHA
Boşanma görüşmesi cinayete dönüştü. Kayınpederi ve kayınbiraderi tarafından öldürüldü
İzmir'de Uğur Yurtseven (33), boşanma işlemlerini konuşmak için buluştuğu kayınpederi M.S.Ş. (65) ve kayınbiraderi K.Ş. (36) tarafından bıçak ve tabancayla vahşice öldürüldü.

Olay, Bayraklı ilçesi Soğukkuyu Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Boşanma aşamasındaki Yurtseven, kayınpederi ve kayınbiraderiyle sokakta buluşarak sorunu çözmeye çalıştı. Fakat taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada M.S.Ş. ve oğlu K.Ş., Yurtseven'i tabanca ve bıçakla defalarca yaraladı. Ağır yaralı Yurtseven, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Yurtseven'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, cinayetin ardından kaçan baba-oğulun yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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