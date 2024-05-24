Demirel çiftinden boşanma iddialarına jet cevap

Bir süredir boşanacakları konuşulan Hatayspor'ın eski teknik direktörü Volkan Demirel ile Zeynep Demirel'in ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

14 yıllık evli çiftin ayırmaya karar verdiği ve Zeynep Demirel'in boşanmak davası açtığı iddia edilmişti. Bunun üzerine spor adamı sosyal medyadan karısı ile bir fotoğrafını paylaşarak; “Bazen (çoğu evlilikte olduğu gibi) tartışıyoruz, anlaşamıyoruz. Fakat boşanma davası açtığımız yönündeki haberler doğru değil. Karşılıklı sabah kahvemizi içiyoruz.” demişti.

Bu açıklama bile hayranlarını ikna etmeye yetmemişti. Bunun üzerine dün gece bir yemek çıkışı gazetecilerin karşısına geçen ikili iddiaları tekrar yalanladı.

34 yaşındaki Zeynep Demirel, “Her evlilikte olduğu gibi bizim de zaman zaman fikir ayrılıklarımız, tartışmalarımız oluyor. Teyit etmeden bir dava açılmış gibi bunun haber yapılması doğru değil. Bizim 2 çocuğumuz var. Tamamen yalan haber. Vicdansızca bir hareket” diye konuştu ve Volkan Demirel’e “Sen ne diyorsun?” diye sordu.

Eşinin açıklamaları boyunca etrafa bakınan Volkan Demirel'in sadece “Katılıyorum” diyerek yanıt vermesi ve umursamaz tavırları herkesin dikkatini çekti.

Sosyal medya kullanıcıları da bu açıklamaya kayıtsız kalmayarak “ Bir şey var ama çözemedim”, “Beden dili yalan söylemez”, “Volkan'ın ne yapıyor” gibi yorumlar yaptı.