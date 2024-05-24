Demirel çiftinden boşanma iddialarına jet cevap

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Demirel çiftinden boşanma iddialarına jet cevap

Volkan-Zeynep Demirel çifti sonunda sessizliğini bozdu.

Bir süredir boşanacakları konuşulan Hatayspor'ın eski teknik direktörü Volkan Demirel ile Zeynep Demirel'in ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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14 yıllık evli çiftin ayırmaya karar verdiği ve Zeynep Demirel'in boşanmak davası açtığı iddia edilmişti. Bunun üzerine spor adamı sosyal medyadan karısı ile bir fotoğrafını paylaşarak; “Bazen (çoğu evlilikte olduğu gibi) tartışıyoruz, anlaşamıyoruz. Fakat boşanma davası açtığımız yönündeki haberler doğru değil. Karşılıklı sabah kahvemizi içiyoruz.” demişti.

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Bu açıklama bile hayranlarını ikna etmeye yetmemişti. Bunun üzerine dün gece bir yemek çıkışı gazetecilerin karşısına geçen ikili iddiaları tekrar yalanladı.

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34 yaşındaki Zeynep Demirel, “Her evlilikte olduğu gibi bizim de zaman zaman fikir ayrılıklarımız, tartışmalarımız oluyor. Teyit etmeden bir dava açılmış gibi bunun haber yapılması doğru değil. Bizim 2 çocuğumuz var. Tamamen yalan haber. Vicdansızca bir hareket” diye konuştu ve Volkan Demirel’e “Sen ne diyorsun?” diye sordu.

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Eşinin açıklamaları boyunca etrafa bakınan Volkan Demirel'in sadece “Katılıyorum” diyerek yanıt vermesi ve umursamaz tavırları herkesin dikkatini çekti.

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Sosyal medya kullanıcıları da bu açıklamaya kayıtsız kalmayarak “ Bir şey var ama çözemedim”, “Beden dili yalan söylemez”, “Volkan'ın ne yapıyor” gibi yorumlar yaptı.

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