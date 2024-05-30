Volkan Demirel’den ‘yorumsuz’ fotoğraf

Hatayspor'ın eski teknik direktörü Volkan Demirel ile Zeynep Demirel'in boşanacağı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Kısa süre önce bir etkinlik çıkışı kameraların karşısına geçen ikili herkesi şaşırtmıştı. 34 yaşındaki Zeynep Demirel, ayrılık iddialarını yalanlarken Volkan Demirel’in sessiz tavırları dikkatlerden kaçmamıştı.

Dedikoduların ardından eşiyle kahve içerken çektirdikleri fotoğrafı takipçileriyle paylaşan eski topçu şimdi de yeni bir fotoğrafla gündeme geldi.

Eşiyle bir davete katılan Volkan Demirel, paylaştığı fotoğrafa ‘Yorumsuz’ notunu yazınca yine ortalık karıştı. Kimi takipçi bunun göstermelik olduğunu söylerken kimileri de ikiliye ‘Maşallah’ demeden duramadı.

Zeynep Demirel ise aynı anlarda selfie çekerek takipçileriyle paylaştı. Takipçilerinden "Kaptan nerede?" mesajları gecikmedi.

13 yıldır Volkan Demirel ile evli olan Zeynep Demirel'in boşanmak için mahkemeye başvurduğu iddia edilmişti.