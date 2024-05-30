Volkan Demirel’den ‘yorumsuz’ fotoğraf

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Volkan Demirel’den ‘yorumsuz’ fotoğraf

Volkan Demirel ayrılık dedikodularına o fotoğrafla cevap verdi.

Hatayspor'ın eski teknik direktörü Volkan Demirel ile Zeynep Demirel'in boşanacağı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

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Kısa süre önce bir etkinlik çıkışı kameraların karşısına geçen ikili herkesi şaşırtmıştı. 34 yaşındaki Zeynep Demirel, ayrılık iddialarını yalanlarken Volkan Demirel’in sessiz tavırları dikkatlerden kaçmamıştı.

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Dedikoduların ardından eşiyle kahve içerken çektirdikleri fotoğrafı takipçileriyle paylaşan eski topçu şimdi de yeni bir fotoğrafla gündeme geldi.

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Eşiyle bir davete katılan Volkan Demirel, paylaştığı fotoğrafa ‘Yorumsuz’ notunu yazınca yine ortalık karıştı. Kimi takipçi bunun göstermelik olduğunu söylerken kimileri de ikiliye ‘Maşallah’ demeden duramadı.

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Zeynep Demirel ise aynı anlarda selfie çekerek takipçileriyle paylaştı. Takipçilerinden "Kaptan nerede?" mesajları gecikmedi.

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13 yıldır Volkan Demirel ile evli olan Zeynep Demirel'in boşanmak için mahkemeye başvurduğu iddia edilmişti.

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