Boşanmak isteyen eşini tüfekle vurup kaçtı. Polis aracına çarpınca yakalandı

Olay, dün saat 18.00 civarında Amasra Kum Mahallesi Küçük Liman mevkiindeki terminalde gerçekleşti. İddialara göre, 7 yıllık evli ve 2 çocuk annesi Ahsen Nur Paşalı, kocasından gördüğü şiddet nedeniyle boşanma davası açtı.

POMPALI TÜFEKLE YOLDA YÜRÜYEN EŞİNE İKİ EL ATEŞ ETTİ

Ankara’da Ahsen Nur Paşalı’ya yönelik şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan Okan Paşalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ahsen Nur Paşalı ise eşinin tehditleri nedeniyle Amasra'da çalışan ablasının yanına sığındı. Okan Paşalı, boşanma sürecinde olan eşinin Amasra'da olduğunu öğrenerek, Ankara’dan bir arkadaşıyla birlikte otomobille Amasra’ya gitti. Paşalı, yanında getirdiği pompalı tüfekle yolda yürüyen eşine iki el ateş etti.

BACAKLARINDA HAFİF SIYRIKLAR VAR

Olayın ihbar edilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri hızlıca olay yerine sevk edildi. Ahsen Nur Paşalı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bacaklarında hafif sıyrıklar bulunan Paşalı, tedavisinin ardından taburcu edildi.

CİDE'DE POLİS ARACINA ÇARPIP YAKALANDI

Olayın ardından polis ekipleri, Okan Paşalı’nın Kastamonu’nun Cide ilçesine doğru kaçtığını belirledi. Cide ilçesi girişinde önlem alan polis, şüphelinin aracını durdurmak istedi. Ancak ters şeride giren Okan Paşalı, polis aracıyla çarpıştı. Kazanın ardından Paşalı ve yanında bulunan kişi hafif yaralı olarak gözaltına alındı. Çarpışma sırasında yaralanan bir bekçi ise sağlık ekipleri tarafından Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.

SOSYAL MEDYADA YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNMUŞ

Ahsen Nur Paşalı'nın, olaydan birkaç saat önce sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoyla yardım talep ettiği ortaya çıktı. Videoda Paşalı, "Eşim sürekli tehdit mesajları atıyor. Beni öldüreceğini, kurtuluşumun ölüm olduğunu söylüyor. Ben haberlere konu olan bir kadın cinayeti kurbanı olmak istemiyorum. İki çocuğum var ve onlar, babalarının bana şiddet uyguladığına tanık oluyorlar. Ailemin yanına dönmek istiyorum ama dönemiyorum" ifadelerini kullandı.