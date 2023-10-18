Bosna Hersek: Hastanelere yapılan saldırılar insanlığa yapılan saldırılardır

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi Denis Becirovic, "Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen ve aralarında çok sayıda çocuk ve kadının da bulunduğu masum Filistinli sivillerin öldürüldüğü vahşi saldırıyı tartışmasız bir şekilde kınıyorum. İnsanlara yardımın simgesi olan hastanelere yapılan saldırılar insanlığa yapılan saldırılardır. " ifadesini kullandı.

Basın ofisinden paylaşılan açıklamasında Becirovic, şunları kaydetti:

"Masum sivillerin öldürülmesini şiddetle kınıyorum. Daha fazla veya daha az değerli insan hayatı yoktur. Masum bir insanı öldüren herkes suçludur."

Becirovic, "Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen ve aralarında çok sayıda çocuk ve kadının da bulunduğu masum Filistinli sivillerin öldürüldüğü vahşi saldırıyı tartışmasız bir şekilde kınıyorum. İnsanlara yardımın simgesi olan hastanelere yapılan saldırılar insanlığa yapılan saldırılardır. Tıbbi personelin ve sağlık kurumlarının korunması, yaralı ve hastalara tıbbi yardım sağlanması uluslararası insan hukuku tarafından garanti altına alınmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Gazze'de masum sivilleri öldürmenin hiçbir gerekçesi yok." ifadesini kullanan Becirovic, masumların kanının akmasının ve Orta Doğu'daki çatışmaların durdurulmasının tüm insanlığın çıkarına olduğunu vurguladı.