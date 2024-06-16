Bosna Hersek’te bayram namazı

Başkent Saraybosna'da, Müslümanlar bayram namazını Gazi Hüsrev Bey Camii'nde kıldı. Tarihi camide namazı Bosna-Hersek İslam Birliği Reisü'l-uleması Husein Kavazovic yönetti. Cami içi dolduğu için çok sayıda kişi namazlarını cami avlusunda eda etti.

Bayram hutbesinde Kavazovic, "Bugün Kurban Bayramı'nı kutlamanın sevincini yaşıyoruz. Bugün bizim geleneklerimizde büyük ve seçkin bir gündür. Dualarımız Mina'da hac yapan müminlerin dualarıyla birleşiyor. Kalplerimizdeki samimi dualar ve tekbirler bu sabah yankılanıyor. Bugün, Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail'in ruhunu anıyoruz" dedi.

Kavazovic ayrıca hutbesinde, Gazze'deki uzun süredir devam eden acıya da vurgu yaptı. Kavazovic "Gazze tükenmiş durumda ve insanlık dışı suçlara maruz kalıyor. Kadınlara, çocuklara ve yaşlılara karşı işlenen bu suçlar bizi derinden üzüyor. Gözlerimizin önünde toprakları daralan ve dipsiz bir mezar haline gelen insanlar var. Tarih, dünyanın bu vahşetine tanıklık ettiğimizi kaydedecek. Bosna ve Gazze'de yaşananlar, suç ve şiddetin anlamını yitirdiği anlardır. Dualarımız, cesur kadınlar, erkekler, çocuklar ve yaşlılarla birlikte karanlık güçlere karşı direnen herkese yöneliktir" ifadelerini kullandı.