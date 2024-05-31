BOTAŞ resmen duyurdu: Hazıranda doğal gaza zam gelecek mi?

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak doğal gaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacağını açıkladı. BOTAŞ, "Doğal gaza zam yapılacak mı?" sorusuna net bir yanıt vererek, mevcut fiyatların sabit kalacağını duyurdu.

BOTAŞ'ın yaptığı açıklamada, doğal gaz toptan satış fiyatlarının belirlenmesinde piyasa koşulları, ülkenin ekonomik durumu, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife kararları ve alım-işletme giderlerindeki değişim gibi faktörlerin dikkate alındığı ve bu fiyatların tüketicilere sunulduğu vurgulandı.

BOTAŞ tarafından yapılan zamma ilişkin açıklamada, "Bu çerçevede, 01 Haziran 2024 tarihinden itibaren geçerli olan Doğal Gaz Toptan Satış Fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır" denildi.

Bunun yanı sıra, BOTAŞ, Household Energy Price Index (HEPİ) fiyatlarını temel alarak konutlarda uygulanan doğal gaz fiyatlarının, Ukrayna'dan sonra Avrupa'daki en düşük fiyatların Türkiye'de olduğunu da belirtti.

YÜZDE 25 ZAM SINIRI KALKTI

1 Temmuz 2023 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), konutlarda doğal gaz fiyatlarına uygulanan yüzde 25 zam sınırını kaldırmıştı.