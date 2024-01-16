Botoks yaptıran Rafet El Roman’ın suratına bakanlar gözlerine inanamadı

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Botoks yaptıran Rafet El Roman’ın suratına bakanlar gözlerine inanamadı
Botoks yaptıran ünlü şarkıcı Rafet El Roman’ı görenler gözlerine inanamadı. Ünlü şarkıcı botoks yaptırdığına pişman olduğunu söyledi.

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman’ın son hali görenleri şaşkına çevirdi. Daha önce kısırlaştırma ameliyatı olduğunu açıklayan ünlü şarkıcının yüzünün şişkin olması ‘Botoks mu yaptırdı?’ sorusunu gündeme getirdi.

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Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafına yorum yağması sonrası Rafet El Roman’dan yanıt geldi. Ünlü şarkıcı botoks yaptırdığını ve bundan pişman olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rafet El Roman “Arkadaşlar botoks yaptırdım yaptırmaz olaydım, bazı insanların kesinlikle botoks yaptırmaması lazım, ben de onlardan biriyim. Karizmam, yakışıklılığım resmen mahvoldu” dedi.

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