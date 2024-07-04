Boy büyütme ameliyatları öldürüyor mu? Uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar ortaya çıktı

Boy uzatma ameliyatları, bacak veya kol kemiklerini keserek ve kademeli olarak uzatarak boyu uzatmak için yapılan cerrahi işlemler olduğu biliniyor. Bu ameliyatlar, iskelet displazisi (kırıklık) gibi bozuklukları olan veya kozmetik nedenlerle boyunu uzatmak isteyen kişiler için bir seçenek olabilir.

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Uzman Görüşleri:

Prof. Dr. Ahmet Kaya ve Doç. Dr. Elif Sönmez gibi ortopedik cerrahlar, boy uzatma ameliyatlarının ciddi riskler taşıdığını ve bu nedenle ameliyat öncesi ve sonrası dönemde dikkatli bir planlama ve takip gerektirdiğini belirtiyorlar.

Ameliyatın riskleri arasında enfeksiyon, kanama, sinir hasarı, eklem veya kaslarda sertlik ve kemiklerin beklenen şekilde uzamaması gibi komplikasyonlar bulunmakta. Bu ameliyatlar, genellikle estetik amaçlarla değil, bir bacağın diğerinden kısa olması gibi tıbbi gereklilikler nedeniyle tercih edilir. Ancak, bazı bireyler fiziksel görünüşlerinden ötürü yaşadıkları özgüven eksikliği veya çeşitli sağlık sorunları nedeniyle bu yönteme başvurabilmekte.

Her cerrahi işlemde olduğu gibi, boy büyütme ameliyatlarının da potansiyel olarak ölümcül olabilecek riskleri vardır. Ancak, bu risklerin gerçekleşme olasılığı, cerrahın deneyimi, hastanın genel sağlık durumu ve ameliyat sonrası bakımın kalitesi gibi faktörlere bağlıdır. Bu nedenle, ameliyatı düşünen kişilerin, karar vermeden önce kapsamlı bir değerlendirme yapmaları ve deneyimli bir ortopedik cerrahla görüşmeleri önemli.

Boy büyütme ameliyatları ölümcül olabilir, ancak bu tür ciddi sonuçlar nadiren meydana gelir ve uygun önlemler alındığında bu riskler minimize edilebilir.

Bilimsel Araştırmalar...

Boy uzatma ameliyatlarının riskleri ve faydaları hakkında birçok araştırma yapılmıştı:

2020 yılında yayınlanan bir araştırma: 100'den fazla boy uzatma ameliyatı vakasını inceledi ve en yaygın komplikasyonların enfeksiyon, sinir hasarı ve uzayan kemikte gecikmiş kaynama olduğunu buldu.

2018 yılında yayınlanan bir başka araştırma: 500'den fazla boy uzatma ameliyatı vakasını inceledi ve ameliyatla ilişkili ölüm oranının %0,2 olduğunu buldu.

Boy uzatma ameliyatları, boyu uzatmak için etkili bir yöntem olabilir. Fakat her cerrahi işlem gibi riskler ve komplikasyonlar da taşır. Bu nedenle, ameliyatı yaptırmadan önce tüm riskleri ve faydaları tartmak ve deneyimli bir cerraha danışmak önemlidir.