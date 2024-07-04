Boy büyütme ameliyatları öldürüyor mu? Uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar ortaya çıktı

Düzenleme: Sevcan Girgin
Boy büyütme ameliyatları öldürüyor mu? Uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar ortaya çıktı

Boy büyütme ameliyatlarının hayati risklerinin olup olmadığıyla ilgili detaylar uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalardan ortaya çıktı.

Boy uzatma ameliyatları, bacak veya kol kemiklerini keserek ve kademeli olarak uzatarak boyu uzatmak için yapılan cerrahi işlemler olduğu biliniyor. Bu ameliyatlar, iskelet displazisi (kırıklık) gibi bozuklukları olan veya kozmetik nedenlerle boyunu uzatmak isteyen kişiler için bir seçenek olabilir.

İşte tüm detaylar...

Uzman Görüşleri:

Prof. Dr. Ahmet Kaya ve Doç. Dr. Elif Sönmez gibi ortopedik cerrahlar, boy uzatma ameliyatlarının ciddi riskler taşıdığını ve bu nedenle ameliyat öncesi ve sonrası dönemde dikkatli bir planlama ve takip gerektirdiğini belirtiyorlar.

Ameliyatın riskleri arasında enfeksiyon, kanama, sinir hasarı, eklem veya kaslarda sertlik ve kemiklerin beklenen şekilde uzamaması gibi komplikasyonlar bulunmakta. Bu ameliyatlar, genellikle estetik amaçlarla değil, bir bacağın diğerinden kısa olması gibi tıbbi gereklilikler nedeniyle tercih edilir. Ancak, bazı bireyler fiziksel görünüşlerinden ötürü yaşadıkları özgüven eksikliği veya çeşitli sağlık sorunları nedeniyle bu yönteme başvurabilmekte.

Her cerrahi işlemde olduğu gibi, boy büyütme ameliyatlarının da potansiyel olarak ölümcül olabilecek riskleri vardır. Ancak, bu risklerin gerçekleşme olasılığı, cerrahın deneyimi, hastanın genel sağlık durumu ve ameliyat sonrası bakımın kalitesi gibi faktörlere bağlıdır. Bu nedenle, ameliyatı düşünen kişilerin, karar vermeden önce kapsamlı bir değerlendirme yapmaları ve deneyimli bir ortopedik cerrahla görüşmeleri önemli.

Boy büyütme ameliyatları ölümcül olabilir, ancak bu tür ciddi sonuçlar nadiren meydana gelir ve uygun önlemler alındığında bu riskler minimize edilebilir.

Bilimsel Araştırmalar...

Boy uzatma ameliyatlarının riskleri ve faydaları hakkında birçok araştırma yapılmıştı:

2020 yılında yayınlanan bir araştırma: 100'den fazla boy uzatma ameliyatı vakasını inceledi ve en yaygın komplikasyonların enfeksiyon, sinir hasarı ve uzayan kemikte gecikmiş kaynama olduğunu buldu.

2018 yılında yayınlanan bir başka araştırma: 500'den fazla boy uzatma ameliyatı vakasını inceledi ve ameliyatla ilişkili ölüm oranının %0,2 olduğunu buldu.

Boy uzatma ameliyatları, boyu uzatmak için etkili bir yöntem olabilir. Fakat her cerrahi işlem gibi riskler ve komplikasyonlar da taşır. Bu nedenle, ameliyatı yaptırmadan önce tüm riskleri ve faydaları tartmak ve deneyimli bir cerraha danışmak önemlidir.

İlgili Haberler
Saç dökülmesi nasıl durdurulur? Uzmanlar bakın ne diyorlar
Bağışıklığı yerle bir eden yiyecekler uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalardan ortaya çıktı
Bağışıklığı yerle bir eden yiyecekler uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalardan ortaya çıktı
Ameliyatlarla bacak boylarını eşitleme. İşte uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar
Ameliyatlarla bacak boylarını eşitleme. İşte uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar
Kalın bağırsak cerrahisinde son gelişmeler
Kalın bağırsak cerrahisinde son gelişmeler
Son Haberler
Ajet yolculara rezilliğin daniskasını yaşattı. Havalimanında protesto Ekonomi
Ajet yolculara rezilliğin daniskasını yaşattı. Havalimanında protesto
Galatasaray'dan tarihi başlangıç Spor
Galatasaray'dan tarihi başlangıç
Flaş... Flaş... Deniz Akkaya'ya yakalama kararı çıktı Magazin
Flaş... Flaş... Deniz Akkaya'ya yakalama kararı çıktı
Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 4 Temmuz 2024. Bugünkü maçlar Spor
Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 4 Temmuz 2024. Bugünkü maçlar
Şark Bülbülü'nün Hatice'sinin son hali ortaya çıktı. Allah Allah! Bu o mu diyeceksiniz Magazin
Şark Bülbülü'nün Hatice'sinin son hali ortaya çıktı. Allah Allah! Bu o mu diyeceksiniz
Sibergöz-49 operasyonunda 110 kişi yakalandı Gündem
Sibergöz-49 operasyonunda 110 kişi yakalandı
Altında yarın kıyamet kopacak. İslam Memiş'ten çok krtik uyarı Ekonomi
Altında yarın kıyamet kopacak. İslam Memiş'ten çok krtik uyarı