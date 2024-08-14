Böyle kiralık ilanı görülmedi

Elazığ’ın Nailbey Mahallesi’nde bulunan 40 metrekarelik dükkanını kiraya vermek isteyen Fethi Ahmet Taş, ilginç bir yöntemle dikkat çekti. Daha önce dükkanını tanesi 7 liradan 400 ekmek karşılığında kiraya veren Taş, bu kez kira bedeli için üç farklı seçenek sundu. Dükkanın camına astığı afişte, kira bedeli olarak “Aylık 2 gram 24 ayar altın, 100 litre mazot veya yıllık 50 bin lira peşin” seçeneklerini belirtti. Bu ilginç teklifi gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.



Takas sistemine geri döndüğünü belirten Taş, altın veya mazota ihtiyaç duyduğunu söyledi. Daha önceki kiracısıyla da 400 ekmek bedeli karşılığında anlaştığını ifade eden Taş, ticaretin bu şekilde de sürdürülebileceğini dile getirdi.



“400 ekmek her zaman 400 ekmektir ve gramajı bellidir,” diyen Taş, takas usulünü yeniden uyguladığını ve bu yöntemin ticarette farklılık yaratmadığını vurguladı. Taş, gelen tepkilere rağmen, bu yöntemle dükkanını kiraya vermeyi planladığını belirtti.