Böyle zulüm görülmedi! Bayern 37 dakika 8 gol attı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi Bayern Münih, Alman Ligi'nde Darmstadt 98 ile karşılaştı. Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi Bayern Münih 8-0 kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 51, 69 ve 88. dakikalarda Kane, 56 e 64. dakikalarda Sane, 60 ve 76. dakikalarda Musiala ve 71. dakikada da Müller attı.

3 KIRMIZI KART VAR

Bayern Münih'te Kimmich, 4. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Darmstadt 98'de ise Gjasula 21, Maglica ise 51. dakikada kırmızı kart kartla oyun dışı kaldı.

Ligde henüz mağlup olmayan Bayern, 9 maçta 2 beraberlik 7 galibiyet aldı ve 23 puana ulaştı. Darmstadt ise 7 puanda kaldı.