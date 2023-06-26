Böylesi görülmedi. Tam 13 kilo geldi

Sivas'ta doğa yürüyüşü yapan 2 arkadaş uzaktan kaya sandıkları bakın ne çıktı. Teraziye konuldu tam 13 kilo geldi.

Böylesi görülmedi. Tam 13 kilo geldi

Kaya zannettiler yanına gelince dev mantarla karşılaştılar. Sivas’ın Doğanşar ilçesinde kayayı andıran yaklaşık 13 kiloluk dev mantar görenleri hayrete düşürdü.
Sivas’ın Doğanşar ilçesinde yaşayan İlker İncir ve İsmail Balık isimli iki arkadaş doğa yürüyüşü yapmak için Tekeli Dağı'na çıktı. Yürüyüş esnasında farklı bir kaya bulduklarını düşünün iki arkadaş yanına gittiklerinde gözlerine inanamadı. Kayaya benzettikleri cismin dev bir mantar olduğunu anladı. Mantarı bulunduğu söken alan iki arkadaş mantarı tarttıklarında ikinci kez hayrete düştü.(İHA)

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