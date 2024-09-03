BOYNER Dynamıc Fest bu sene de Nabzı yüksek tutacak

Yine dopdolu bir hafta sonu vadeden Boyner Dynamic Fest’te adrenalin tutkunları ve aktif yaşama adım atmak isteyen herkes için farklı spor aktiviteleri ve içerikler bulunuyor. Farklı sahnelerde heyecanlı turnuvalardan sporcuların ilham veren hikayelerine, yaratıcı atölyelerden eğlenceli oyunlara ve çocuk alanlarına kadar bedene ve zihne iyi gelen deneyimler ziyaretçilerle buluşuyor.

AKTİF YAŞAM RUHUNU GENİŞ KİTLEYE ULAŞTIRMA

Boyner Büyük Mağazacılık CEO’su Eren Çamurdan: “Boyner Dynamic Fest ile aktif yaşam ruhunu daha geniş bir kitleye ulaştırmayı hedefliyoruz.” dedi.

“Yaşamın enerjisini destekleyen hikayeler yazarak, bu hikayelerin gerçeğe dönüşeceği deneyim alanları yaratmak ana amacımızdır. Performans odaklı spor ürünlerini bir araya getiren Boyner Dynamic mağazacılık konseptimiz, sporu hayatının merkezine alanların uğrak noktası haline geldi. Bu yıl, 'Bambaşka Bir Enerji, Bambaşka Bir Deneyim' mottosuyla, sporu küçük yaşlardan itibaren yaşamlarının bir parçası haline getiren çocuklar ve gençlerle buluşmak amacıyla Boyner Dynamic Teen mağaza konseptimizi İstinyePark İstanbul’da hayata geçirdik. Bu adımımızla, Boyner deneyimini bir alışveriş destinasyonunun ötesine taşıyor ve gençlerin aktif yaşamla bağını güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Geçtiğimiz yıl, aynı içgörüyle aktif yaşam ruhunu daha geniş bir kitleye ulaştırmak amacıyla Boyner Dynamic Fest’in ilkini düzenledik. Gördüğümüz büyük ilgi, aktif yaşama olan çağrımızın toplumsal karşılığını net bir şekilde ortaya koydu. İlk yılımızda aldığımız olumlu geri bildirimler üzerine, Boyner Dynamic Fest’i bu yıl yine büyük bir heyecanla gerçekleştiriyoruz. Şehre bambaşka bir enerji ve hareket getirecek, yılın en dinamik festivali olan Boyner Dynamic Fest ile doğanın kalbinde, enerjisi yüksek bir festivalle katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacağız.

İyi yaşamın dinamiklerinden birinin spor ve hareket olduğuna dikkat çeken Boyner Büyük Mağazacılık Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nurçin Koçoğlu: Dünya Sağlık Örgütü’nün raporuna göre, hareketsizlik oranı 2010-2022 yılları arasında yüzde 5 arttı ve mevcut eğilim devam ederse, 2030 yılına kadar bu oran yüzde 35’e yükselebilir. Bu noktada daha aktif bir yaşamın önemi kritik bir hale geliyor. Hareketli yaşamdan ilham alarak gerçekleştirdiğimiz Boyner Dynamic Fest, hem bedene hem de ruha iyi gelen kapsamlı bir deneyim sunarak herkesi aktif yaşama davet ediyor. İlk yılında 7.500 kişiyi ağırladığımız festivalimizde, bu yıl 10.000’in üzerinde bir katılım hedefliyoruz. Koçoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Attığımız her adımın dünyaya iyi gelmesini amaçlıyoruz. Bu nedenle çevre bilincimizi sürdürüyor ve ‘atıksız festival’ vaadimizi bu yıl da kararlılıkla yerine getirme hedefimizi koruyoruz. Ana destekçimiz Hopi ile beraber adidas, ASICS, edding, Joma, Kappa, KIKO Milano, LEVI’S, MACFit, MediaMarkt, MEDICANA, PUMA, Skechers, Tırtıl Kids, Under Armour ve VANEDA da içerikleriyle festivale büyük bir renk katacak. Tüm aktif yaşam severleri, aileleri ve patili dostlarımızı Boyner Dynamic Fest’e bekliyoruz.”

BU FESTİVALDE HAREKET ÇOK, DURMAK YOK!

Boyner Dynamic Fest, tamamen yüksek enerji, hareket ve yaratıcılık üzerine tasarlandı. Festivalin her iki günü, doğanın kalbinde 1.700 km’lik parkurda gerçekleştirilecek koşularla başlayacak. Bu koşular, katılımcıların hem bedenlerini hem de ruhlarını canlandırarak, gün boyunca sürecek spor etkinliklerine zemin hazırlayacak.

Festivalin ana sahnesi olan Dinamik Sahne, gün boyunca enerjiyi yüksek tutacak. Bu sahnede cycling, jumping fitness, bootcamp antrenmanları ve dans gösterileri düzenlenecek. Olimpiyat sporcuları Fenerbahçeli Milli Yüzücü Kuzey Tunçelli, Milli Eskrim sporcusu Nisanur Erbil ve genç yüzücü Aysu Türkoğlu, ilham verici söyleşileriyle Dinamik Sahne’de festival ziyaretçileriyle buluşacak.

Beden ve zihin birlikteliğine odaklanan katılımcılar, Dönüşüm Sahnesi'nde yoga, pilates, zumba ve step gibi sporları deneyimleme fırsatı bulacak. Bu sahnede, hamak yogası ve bungee workout gibi yenilikçi deneyimler festivalin ruhunu yansıtacak.

ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN BULUŞMA NOKTASI!

Çocuklar için hazırlanan Happy Kidsland alanında yaratıcı atölyeler, drama ve yoga etkinlikleriyle küçük katılımcıların bedensel ve zihinsel gelişimi desteklenecek. Dynamic Teen Hub’da ise neon atölyeleri, robotik ve tişört boyama gibi eğlenceli aktiviteler gençleri bir araya getirecek.

Festivale katılım adımlarını açıklayan metni daha akıcı ve anlaşılır hale getirmek için birkaç düzenleme yaptım. İşte önerilen hali:

FESTİVALE KATILMANIN ADIMLARI

Açık havada, doğanın merkezinde hareket ve enerji dolu iki gün geçirmek isteyenler için Boyner Dynamic Fest’te katılım çok kolay! İşte adım adım yapmanız gerekenler:

Alışveriş Yapın: Boyner mağazalarından veya Boyner Online’dan alışveriş yaparak çift kişilik davetiye kazanın.

Davet Kodu Edinin: Alışveriş sonrası elde ettiğiniz DAVET KODU ile IOS ve Google Play’den Boyner Dynamic Fest uygulamasını indirin.

Uygulamaya Üye Olun: Uygulamayı açarak DAVET KODU’nu ‘Davet Kodu’ alanına girin ve üye olun.