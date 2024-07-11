Boynundan giren mermi ağzında kalmıştı: Olayın gerçek failleri yakalandı

Kaynak: İHA
Boynundan giren mermi ağzında kalmıştı: Olayın gerçek failleri yakalandı

Pendik’te geçtiğimiz günlerde yaşanan ve genç bir gencin bir araçtan açılan ateş sonucu yaralanmasıyla ilgili gelişmeler hız kazandı.

Olayda tutuklanan ilk şüpheli serbest bırakılırken, polis diğer şüphelileri de yakaladı.

18 yaşındaki Aykan Yazar, Pendik’te arkadaşıyla yürürken bir araçtan gelen ateş sonucu boynuna isabet eden bir mermiyle yaralanmıştı. Emniyet birimlerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, olayın gerçekleştiği aracın lacivert renkli olduğu ve yolcu koltuğunda silah bulunduğu tespit edildi.

İlk olarak beyaz araçtan ateş edildiği düşünülerek tutuklanan E.K., daha sonra yapılan detaylı incelemeler sonucunda suçsuz olduğu anlaşılınca serbest bırakıldı. Ardından lacivert araçtaki C.K. ve yolcu kısmındaki U.A. ile olay öncesinde ve sonrasında birlikte oldukları belirlenen A.T.S. ve E.K. ise polis tarafından yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ile 10 adet fişek ele geçirildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

aw245007-01.jpg

aw245007-02.jpg

aw245007-03.jpg

aw245007-04.jpg

Son Haberler
Sosyal yardım ödemelerine zam. Yaşlı, engelli, doğum yardımı kaç lira oldu? Ekonomi
Sosyal yardım ödemelerine zam. Yaşlı, engelli, doğum yardımı kaç lira oldu?
ABD bütçesi 66 milyar dolar açık verdi Ekonomi
ABD bütçesi 66 milyar dolar açık verdi
Sıcak para öldürmez ama süründürür Yazarlar
Sıcak para öldürmez ama süründürür
İktidar güçlerinin kuşatması altındayız. Yazarlar
İktidar güçlerinin kuşatması altındayız.
Üstün zekâlı 600 bin çocuk nerede? Yazarlar
Üstün zekâlı 600 bin çocuk nerede?
Sandıktan Türkçe çıktı Yazarlar
Sandıktan Türkçe çıktı
Taksit meselesi Yazarlar
Taksit meselesi