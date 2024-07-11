Boynundan giren mermi ağzında kalmıştı: Olayın gerçek failleri yakalandı

Olayda tutuklanan ilk şüpheli serbest bırakılırken, polis diğer şüphelileri de yakaladı.

18 yaşındaki Aykan Yazar, Pendik’te arkadaşıyla yürürken bir araçtan gelen ateş sonucu boynuna isabet eden bir mermiyle yaralanmıştı. Emniyet birimlerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, olayın gerçekleştiği aracın lacivert renkli olduğu ve yolcu koltuğunda silah bulunduğu tespit edildi.

İlk olarak beyaz araçtan ateş edildiği düşünülerek tutuklanan E.K., daha sonra yapılan detaylı incelemeler sonucunda suçsuz olduğu anlaşılınca serbest bırakıldı. Ardından lacivert araçtaki C.K. ve yolcu kısmındaki U.A. ile olay öncesinde ve sonrasında birlikte oldukları belirlenen A.T.S. ve E.K. ise polis tarafından yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ile 10 adet fişek ele geçirildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.