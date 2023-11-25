Boyun ve bel kütletmek zararlı mı? Uzmanı uyarılarını sıraladı

Uzmanı kütletmenin ileride neleri tetikleyebileceğini anlattı. İşte, detaylar…

Mehmet Akif Erdem KAYNAK: Haber Merkezi
Boyun ve bel kütletmek zararlı mı? Uzmanı uyarılarını sıraladı

Özellikle masa başı işlerde çalışanlarda sık görülen bel, sırt ve boyun ağrılarını geçirmek için yapılan kütletme hareketleri, geçici bir ferahlama sağlayabiliyor. Fakat ilerde felç riskine kadar varabilecek zararlı bir davranış olan kütletme hareketleri, insan sağlığını olumsuz etkiliyor.

EKLEMLERİ ZORLAMAYIN

Kütletme hareketlerinin ani bir şekilde yapılması durumunda da sinir sıkışmalarının oluşabileceğini ifade eden uzmanı, vücudunda ağrı olan kişilerin bazı bölgelerini kütleterek eklemlerine zarar verdiklerini belirtti.

Kütletme hareketlerinin kemikler arasındaki kıkırdak dokusunu yıprattığını hatta yok ettiğini vurgulayan Uzmanı, “Birçok kişi, günlük yaşamında boyun, bel veya parmaklarını rahatlatmak için geleneksel yöntemlere başvuruyor. Bu geleneksel yöntemlerin en başında elbette kütletme hareketleri geliyor. Kütletme hareketleri, sinir sıkışmalarına yol açabileceği gibi ilerleyen zamanlarda felç riskine kadar varabilecek zararlı bir davranış olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

Vücudun bazı bölgelerini rahatlatmak için yapılan kütletme hareketlerinin alışkanlık haline gelebileceğine de dikkat çeken uzmanı, “Omurlarımızın arasında ‘faset eklem’ adını verdiğimiz eklemler bulunuyor. Bu tür ani hareketler bu eklemlerin çok zorlanmasına, eklem içinden geçen sinirlerin sıkışmasına ve dolayısıyla da şiddetli ağrı ve kas spazmına neden olabiliyor. Bunların önlenmesi için, doktora danışılması gerekiyor. Doktor kontrolünde yapılacak egzersiz hareketleri, insan sağlığını daha iyi bir seviyeye getirebilir.” diye konuştu.

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