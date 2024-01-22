Bozcaada ve Gökçeada’da 2 gündür seferler yapılamıyor

Kaynak: İHA
Bozcaada ve Gökçeada’da 2 gündür seferler yapılamıyor
Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde devam eden poyraz nedeniyle dün iptal edilen feribot seferleri de bugün de iptal oldu.

Çanakkale’de hava koşulları, deniz ulaşımını olumsuz yönde etkiliyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

Dün de bölgedeki fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında tüm tarifeli feribot seferleri iptal edilmişti.

Konuyla ilgili Gestaş tarafından yapılan açıklamada, “Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir” ifadelerini kullanıldı.

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