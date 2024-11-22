Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki bazı seferler iptal edildi

Düzenleme: Kaynak: AA
Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki bazı seferler iptal edildi

Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hatlarında yarınki seferlerden bazıları, bölgede beklenen fırtına nedeniyle yapılamayacak.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 05.00 ve 09.00 ile Gökçeada'dan saat 07.00 seferleri iptal edildi.

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Geyikli-Bozcaada hattında ise Geyikli'den 08.00, 11.00 ve 15.00, Bozcaada'dan 07.00, 10.00 ve 14.00 saatlerindeki seferler gerçekleştirilemeyecek. Gün içinde planlanan Bozcaada'dan 18.00 ve 22.00, Geyikli'den 19.00 ve 23.00 saatlerindeki seferlerle hizmet verilecek.

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