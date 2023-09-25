'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş mezarı başında anıldı

Kırşehir'de 'Bozkırın Tezenesi' olarak bilinen Türk halk müziğinin ünlü ozanı Neşet Ertaş, vefatının 11’inci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş mezarı başında anıldı

Neşet Ertaş'ın 11'inci ölüm yıl dönümünde düzenlenen anma törenine, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Boztepe Belediye Başkanı Hüseyin Takan, Neşet Ertaş’ın oğlu Hüseyin Ertaş, kız kardeşi Nadiye Ertuğrul, Döndü Ertaş, torunu Kerem Ertaş ve çok sayıda yakını ve vatandaş katıldı. Ziyarette Ertaş'ın kabrine çiçek bırakılarak dua edildi.

“BİZİM ACIMIZ HALA TAZE”

Açıklamalarda bulunan Neşet Ertaş’ın oğlu Hüseyin Ertaş, “Bugün babamızın 11'inci ölüm yıl dönümü, bizim acımız hala taze, hep taze. Babamızın deyimi ile hepimiz “Yolcuyuz, Allah’ın misafirleriyiz” Misafir vakti geldiği zaman gider, derdi geride kalanlarındır. Yarası bir süre kanar, kabuk bağlar, çektiği acıya göre de izi kalır. Biz ailesi olarak, her türküsü çalındığında kim söylerse söylesin babamızın, dedemizin sesini duyuyoruz. Öte yandan bazı halden anlamaz, sözden anlamaz, hal bilmezler tarafından bir kaç seneden beri yaramız deşiliyor. Ama ben aile büyüklerimiz adına, buraya gelen gelemeyen tüm halkımıza, devlet büyüklerimize, bize destek veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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“AİLESİNİN İSTEDİĞİ ŞEKİLDE ANACAĞIZ”

Anma etkinliklerini ailenin istediği şekilde yapacaklarını söyleyen Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, “Yaklaşık 11 yıl önce aramızdan ayrılan büyük üstadımız bozkırın tezenesi Neşet Ertaş’ın ölüm yıldönümünde buradayız. Kırşehir’in kültürel açısından 2 önemli etkinliği bulunmakta. Ahilik Haftası ve Neşet Ertaş’ı anma etkinliği. Kırşehir’in hem kültürel hem de tarihsel açısından önemli bir yeri var. Bugün Neşet Ertaş’ın ölüm yıldönümünde ailesinin istediği şekilde nasıl anmak istiyorsa o şekilde anacağız. Meydanda herhangi bir konser istemediler, sadece salonda analım dediler ve bizlerde panellerle söyleşilerle anacağız" ifadelerini kullandı.

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“BİZ ONUN SAYESİNDE EKMEK PARASI KAZANIYORUZ”

Düğünlerde Neşet Ertaş’ın türküleriyle ekmek parası kazandıklarını söyleyen Sanatçı Tahir Uçar da, “Neşet Ertaş bizim akrabamız. Mekanı cennet olsun. Onun türküleriyle biz çalışıyoruz, ekmek parası kazanıyoruz. Türkülerini yaşatmaya çalışıyoruz. Biz bütün duygularımızı üstadın sazından, sesinden ve sözlerinde buluyoruz. Neşemizde, derdimizle, oyunlarımızda onunla. Büyük ustaya rahmet diliyorum” dedi.

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