Bozkurtlar Talat Paşa’ya sahip çıktı! İki lider dün ortak karar almıştı…

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Meclis'te DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan, Talat Paşa'ya saldırmasına kayıtsız kalmadı. Özdağ ve Dervişoğlu'ndan 'Talat Paşa' hamlesi geldi. İki lider farklı noktalarda anıtlara çelenk bıraktı.

TALAT PAŞA'YA SALDIRIMIŞTI

TBMM Genel Kurulu’nda Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri devam ederken, teklifte söz alan DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan, Talat Paşa'nın anıt heykelinin yaptırılmasına saldırmıştı. Meclis Genel Kurulu’nda yaşanan tartışmalarda İYİ Partili vekil Yasin Öztürk’e kınama cezası verilmişti.

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ÖZDAĞ VE DERVİŞOĞLU'NDAN TALAT PAŞA HAMLESİ

Dün İYİ Parti’de buluşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sert tepki göstererek, bugün için ortak karar almışlardı. Müsavat Dervişoğlu, Talat Paşa'nın aziz hatırası için Abide-i Hürriyet anıtında mezarını ziyaret ederek, çelenk bıraktı. Ümit Özdağ ise ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın yaptırdığı Talat Paşa anıtına çelenk bıraktı.

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ÖZDAĞ: “TÜRK DEVLETİ'NE YÖNELİK HER HAMLENİN KARŞISINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

İki liderden ise çelenk programı sonrası açıklama geldi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, anıt önündeki açıklamalarında şunları söyledi:

“Ben burada sizinle bu konuşmayı yaparken İstanbul'da da Abide-i Hürriyet’te Talat Paşa'nın, Enver Paşa'nın mezarının başında İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da benzer bir konuşma yapıyor. Benim bugün burada olmamı, Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun da bugün orada olmasını, dün yapmış olduğumuz toplantı sırasında kararlaştırdık ve bundan sonra da Türk Milleti'ne yönelik, Türk Devleti'ne yönelik her hamlenin karşısında durmaya devam edeceğiz”

Talat Paşa, Türk tarihinin yakın tarihteki en önemli liderlerinden, devlet adamlarından birisidir.



Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1926'da aldığı kararla Milli Şehidimizdir.



Şimdi, Talat Paşa'nın Milli Şehit olduğu kararını alan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Genel… pic.twitter.com/8NHnfmcWTH — Ümit Özdağ (@umitozdag) June 20, 2025

DERVİŞOĞLU: “BİR TALAT ÖLÜR, BİN TALAT YETİŞİR"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’ndan ise tek kelimelik söz geldi. Dervişoğlu, anıt mezarlığı önünde, “Bir Talat ölür, bin Talat yetişir. Biz bu ruhu, bu hatıraya sahip olarak sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.