Brent petrol 85,58 dolardan işlem görüyor

Geçtiğimiz Cuma günü 87,22 dolara kadar çıkan fiyat, gün sonunda 85 dolar seviyesine geriledi. Saat 09.26 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla %0,68'lik bir artışla 85,58 dolara ulaştı. Aynı zamanlarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 82,06 dolardan satışa sunuldu.

Petrol fiyatlarının artışında, diğer para birimleri karşısında değer kaybeden ABD dolarının yanı sıra, Orta Doğu ve Rusya'daki jeopolitik gerilimler de etkili oldu. ABD dolarının zayıflaması, döviz cinsinden işlem yapanlar için petrolü daha uygun hale getirerek talebi artırabilir. ABD dolar endeksi %0,27 azalarak 105,262 seviyesine düştü.

Bu yıl içerisinde ABD'de faiz indirimi beklentisi güçlenirken, piyasa uzmanları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlar hakkında ipuçları alabilmek için 2 Temmuz'da Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmayı ve 3 Temmuz'da yayımlanacak Fed toplantı tutanaklarını bekliyor. Düşük faiz oranlarının, ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki değerini düşürerek petrol fiyatlarını destekleyeceği tahmin ediliyor.

Orta Doğu'daki devam eden çatışmalar ve Ukrayna-Rusya savaşı, arz endişelerini artırarak petrol fiyatlarının yükselmesine katkıda bulunuyor. Bu gerginlikler, küresel petrol rezervlerinin büyük bir kısmının bulunduğu bölgede, arzda olası aksamaların yaşanabileceği endişelerini güçlendiriyor.

Yemen'de, İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki olarak 31 Ekim 2023'ten bu yana, Yemen açıklarında İsrail ile ilişkili ticari gemilere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Rusya-Ukrayna savaşı ikinci yılını tamamlarken, bölgedeki gerginlikler piyasada arz endişelerini artırmaya devam ediyor.

Teknik açıdan Brent petrolde, 87 ile 87,98 dolar aralığı direnç bölgesi olarak, 85,04 ile 84,68 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak takip edilebilir.