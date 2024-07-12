Brent petrol 85,67 dolardan işlem görüyor

Kaynak: AA
Brent petrol 85,67 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 85,67 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 85,67 dolar

Dün 85,89 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,4 dolar seviyesinde tamamladı. Saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,32 artarak 85,67 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 82,99 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD’de enflasyonist baskıların hafiflediğine dair işaretlerin güçlü petrol talebi beklentilerini artırması etkili oldu. Dün açıklanan verilere göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında kaldı. TÜFE aylık bazda Mayıs 2020’den bu yana ilk kez düşüş kaydederken, yıllık enflasyon da son bir yılın en düşük seviyesine indi. Söz konusu dönemde benzin fiyatları ise aylık yüzde 3,8, yıllık yüzde 2,5 geriledi.

2023/10/02/brent-petrol213.jpg

Ülkede dezenflasyon trendinin sürdüğüne işaret eden veriler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine yakın zamanda başlayacağına dair beklentileri güçlendirdi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed’in ilk faiz indirimine eylülde gideceğine kesin gözüyle bakılırken yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi ihtimali de fiyatlamalara dahil oldu. Düşük faiz oranlarının ekonomik büyümeyi desteklemesi ve bunun da yakıt tüketimini artırması bekleniyor.

Teknik olarak Brent petrolde 85,98 ile 87,23 dolar aralığının direnç, 84,73 ile 83,48 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

İlgili Haberler
Brent petrol 85,68 dolardan işlem görüyor
Brent petrol 85,68 dolardan işlem görüyor
Son Haberler
Emre Altuğ'un şalvarı sahnede potluk yapınca dillere düştü Magazin
Emre Altuğ'un şalvarı sahnede potluk yapınca dillere düştü
KPSS lisans oturumları 14 Temmuz'da başlıyor Gündem
KPSS lisans oturumları 14 Temmuz'da başlıyor
Makilik alanda gizlenen 27 kaçak yakalandı Gündem
Makilik alanda gizlenen 27 kaçak yakalandı
Simge Sağın “Şimdi değilse ne zaman” dedi ortalık birbirine girdi Magazin
Simge Sağın “Şimdi değilse ne zaman” dedi ortalık birbirine girdi
Yunan botu Türk balıkçı teknesine batırmak için çarptı. Dışişlerinden neden ses seda yok? Gündem
Yunan botu Türk balıkçı teknesine batırmak için çarptı. Dışişlerinden neden ses seda yok?
İzel öyle bir değişti ki... Görenler Serenay Sarıkaya sandı Magazin
İzel öyle bir değişti ki... Görenler Serenay Sarıkaya sandı
Cari işlemler hesabı mayısta açık verdi Ekonomi
Cari işlemler hesabı mayısta açık verdi