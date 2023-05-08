Brent petrol uluslararası piyasalarda 75 dolar seviyesinde

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 75,83 dolardan işlem görüyor.

Brent petrol uluslararası piyasalarda 75 dolar seviyesinde

Cuma günü 75,75 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,30 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.46 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 75,83 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,91 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD'de cuma günü açıklanan iş gücü piyasası verilerinin resesyon endişelerini azaltması etkili oldu.

Cuma günü açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam nisanda 253 bin kişi artarak beklentileri aşarken, işsizlik oranı yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e indi. Veriler, ülkede resesyon endişelerini törpülerken, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini bir süre bu seviyede tutacağına yönelik beklentiler güçlü kalmaya devam etti.

ABD bankacılık krizinin ekonomiyi yavaşlatacağı ve dünyanın en büyük petrol tüketicisinde yakıt talebini azaltacağı endişeleri geçen hafta Brent tipi ham petrolde yaklaşık yüzde 5, WTI ham petrolünde ise yüzde 7 düşüşe neden olmuştu.

ABD'den gelen güçlü verilerle zayıf dolar ve büyük petrol üreticilerinin bir sonraki toplantısında arz kesintisine gidebileceğine yönelik tahminler de fiyatları desteklemeyi sürdürüyor.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki düşüş, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getiriyor. Bu durum alımların artmasını destekliyor ve fiyatların yükselmesine yol açıyor.

Öte yandan, piyasalarda gelecek dönemde Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 4 Haziran'da yapılacak bir sonraki toplantısı yakından takip edilecek.

Suudi Arabistan ve Rusya'nın başı çektiği OPEC+ grubu, 48. Ortak Bakanlar İzleme Komitesi Toplantısı'nda ekimden bu yana devam eden günlük 2 milyon varillik üretim kesintisine ilaveten, bazı ülkelerin mayıs itibarıyla günlük yaklaşık 1,6 milyon varil seviyesinde gönüllü kesinti yapma kararı aldığını teyit etmişti.

Brent petrolde teknik olarak 75,87 ile 75,94 dolar aralığının direnç, 75,70 ile 75,60 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Öne Çıkanlar
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
Doğa yürüyüşünde göktaşı buldular. Banka kasasına koydular Güncel
Doğa yürüyüşünde göktaşı buldular. Banka kasasına koydular
Çin Dışişleri Bakanı, Fransa ve Almanya'yı ziyaret edecek Dünya
Çin Dışişleri Bakanı, Fransa ve Almanya'yı ziyaret edecek
WhatsApp'taki dolandırıcılık oyunu sona eriyor. Yeni özellikle aramaları engellenecek Teknoloji - Otomotiv
WhatsApp'taki dolandırıcılık oyunu sona eriyor. Yeni özellikle aramaları engellenecek
Şampiyonlar Ligi'nde yarı finaller başlıyor Spor
Şampiyonlar Ligi'nde yarı finaller başlıyor
Soylu İmamoğlu’nun saldırıya uğramasını gülerek anlattı Siyaset
Soylu İmamoğlu’nun saldırıya uğramasını gülerek anlattı
Ünlü tiyatrocu Abdullah Şahin’e dolandırıcı şoku Magazin
Ünlü tiyatrocu Abdullah Şahin’e dolandırıcı şoku
4 ildeki FETÖ operasyonu:5 şüpheli yakalandı Güncel
4 ildeki FETÖ operasyonu:5 şüpheli yakalandı