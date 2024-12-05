Brent petrol varil fiyatı ne kadar oldu? (5 Aralık 2024)

Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 0,5 azalışla 72,09 dolara düştü. Çin ekonomisindeki yavaşlama petrol talebini düşürüyor.
Dün 74,13 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,44 dolarla tamamladı. Bugün ise yüzde 0,5 azalarak 72,09 dolara düştü. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,25 dolardan işlem gördü.
Petrol fiyatlarının düşüşünde, Çin'deki ekonomik yavaşlamanın talebi düşüreceği endişesi etkili oluyor. Çin ekonomisi, yılın ilk dokuz ayında yüzde 4,8 büyüyerek hükümetin yüzde 5 hedefinin altında kaldı. Hizmetler sektöründeki aktivitenin barometresi kabul edilen Genel Hizmetler Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimdeki toparlanmanın ardından kasımda yeniden yavaşlama işareti verdi.
Brent petrolün varili 73,70 dolardan işlem görüyor (4 Aralık 2024)