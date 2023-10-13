Brent petrolde sert yükseliş. Varil fiyatı 90 dolara dayandı

Petrol fiyatları, İsrail-Filistin gerilim sonrası tedarik ve arza yönelik sıkıntılarla birlikte fiyatlarda yukarı doğru ilerliyor. Brenti petrol 90 dolar sınırına iyice yaslandı.

KAYNAK: AA
Brent petrolde sert yükseliş. Varil fiyatı 90 dolara dayandı

Brent petrolün varil fiyatında yükseliş yüzde 3'ü aşarken, yeniden 90 dolar sınırına dayandı. Fiyatlardaki yükselişte, küresel petrol arzına ilişkin endişelerin piyasalarda yeniden zemin kazanması etkili oluyor.

Dün günü 86 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrol, bugün saat 15.27 itibarıyla yüzde dörde yakın bir artışla 89,62 dolarda işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 86,56 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolde teknik olarak 87,06 ile 87,42 dolar aralığının direnç, 86,70 ile 86,34 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

JEOPOLİTİK GERİLİM FİYATLARI YÜKSELTİYOR

İsrail-Filistin çatışması sonrası piyasalarda petrol tedarikine ilişkin oluşan endişelerle aniden yükselen petrol fiyatlarında yön arayışı sürüyor.

İsrail'in küresel petrol tedarikindeki rolü sınırlı olsa da devam eden saldırılar, çatışmanın bölgeye yayılması halinde petrol arzına zarar vereceği ve yılın geri kalanında beklenen arz açığını daha da derinleştireceği endişelerine yol açıyor.

Dün İsrail'in Suriye'ye saldırısında Şam ve Halep'teki uluslararası havalimanlarının eş zamanlı hizmet dışı kaldığına yönelik haber akışı çatışmaların daha da genişleyebileceği tehlikesini artırdı.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin zayıfladığına işaret eden veriler, fiyatlardaki yükselişi sınırladı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin dün açıkladığı verilere göre, ülkenin ticari ham petrol stokları yaklaşık 10 milyon 200 bin varil arttı.

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