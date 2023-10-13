İstanbul'a kabus geri döndü. Şok geçirdiler

İstanbul'da son zamanlarda artan motosikletli suç olaylarına bir yenisi daha eklendi. Beylikdüzü'nde yol kenarında yürüyen 2 genç kadın güpegündüz motosikletli kapkapççıların hedefi oldu. İki genç kadının yaşadığı kabus saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Beylikdüzü'nde yolda yürüyen kadının çantasını çalan motosikletli kapkaççılar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Gürpınar Mezarlığı'nın hemen karşısında yürüyen kadınlar, motosikletli iki kapkaççının saldırısına uğradı. Edinilen bilgiye göre motosikletli iki şahıs, arkadaşıyla beraber cadde üzerinde yürüyen kadının yanına yaklaşarak omuzundaki çantayı kapkaç yöntemiyle çaldı.

Olayın şokuyla şaşkınlık yaşayan kadını yanındaki arkadaşı teselli ederken, motosikletli kapkaççılar bir anda gözden kayboldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.