Brent petrolün varil fiyatı 78,06 dolar

Kaynak: Haber Merkezi
Brent petrolün varil fiyatı 78,06 dolar
Brent petrolünün varil fiyatı, 78,06 dolardan işlem görüyor.

Dün 79,41 dolara kadar yükselen Brent petrolünün varil fiyatı, günü 77,59 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 72,82 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD’de stokların düşmesi ve Husilerin Kızıldeniz’de gemileri hedef alan eylemleri nedeniyle yükselişini sürdürüyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5,5 milyon varil azalışla 431,1 milyon varil seviyesine gerilediğini duyurdu.

Husilerin Kızıldeniz’de gemileri hedef alan eylemleri, petrol fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor.

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Yemen’deki İran destekli Husilerin, Kızıldeniz’e 2 gemisavar füzesi fırlattığını açıkladı..

Orta Doğu’da artan gerginlik, bölgede küresel tedarik zinciri krizine yol açabileceği ve enerji sevkiyatlarını olumsuz etkileyebileceği endişelerini artırıyor

Brent petrolde teknik olarak 78,19 ile 78,28 dolar aralığının direnç, 77,89 ile 77,77 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği vurgulanıyor.

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