Brent petrolün varil fiyatı yeni yıla 80 doların altında girdi

Brent Petrol yeni yılın ilk iş gününde yatay bir seyir izlerken, 80 doların altında işlem görüyor. Yılın son gününde 77,98 dolarda fiyatlanan cuma günü 77,04 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.13 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,05 artışla 78,62 doları gördü. Batı Teksas türü WTI Petrol ise 73 dolardan alıcı buldu.Ural Petrolün işlem fiyatı ise 59,70 dolar oldu. Fiyatların geçen yılın son iş gününe göre artışta olmasının başlıca sebebi Kızıldeniz'deki gelişmeler ve artan tansiyon gösteriliyor.

Amerikan Donanması'nın İran destekli Husulerin botunu Kızıldeniz'de batırması ve İran'ın bölgeye savaş gemisi yollayacağına dair haberler petrol fiyatların artmasında en önemli neden olarak gösteriliyor

İran ajanslarının haberlerine göre, İran donanmasının 94. Deniz Filosu komutasındaki "Elburz" savaş gemisi Babu'l Mendep Bağazı'nı geçip, Kızıldeniz'e girmesi suları ısıttı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Husilerin bir ticari gemiye fırlattıkları iki füzeyi düşürdüğünü belirtmişti. Donanmanın Husilere ait üç botu da batırmıştı. Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Bu gelişmeler piyasaları ateşledi. Çin'den gelen Covid-19 haberleri de petrol piyasasının hareketlenmesine neden oldu.

Brent petrolde 78,65 ile 78,80 dolar aralığını direnç olarak gören analistler 78,50 ile 78,35 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği kaydediyor.