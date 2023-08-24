Brent petrolün varil fiyatı 82,88 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 82,88 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 82,88 dolar

Dün günü 83,21 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,40 azalarak 82,88 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,52 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşünde, bazı ülkelerden gelen zayıf ekonomik veriler ve ABD'nin faiz politikasındaki belirsizlikler etkili oldu. Küresel petrol talebinde düşüş ve petrol arzında artış yaşanacağına dair endişeler fiyatların düşüşünü destekliyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri ile Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası temsilcileri, bu hafta yapacakları yıllık toplantı için ABD'nin Wyoming eyaletinde bir araya gelecek. Yatırımcılar, ABD'nin faiz oranlarına ilişkin ipuçları için Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yarın yapacağı konuşmayı bekliyor.

Küresel ekonomik hareketliliğin zayıfladığına ilişkin veriler petrol fiyatları üzerinde baskı kurmaya devam ediyor. Japonya, ağustosta fabrika faaliyetlerinin üst üste üçüncü kez küçüldüğünü bildirdi. Euro Bölgesi'ndeki iş faaliyetleri de beklenenden fazla düştü. İngiltere'de ise ekonominin bu çeyrekte küçüleceği öngörülüyor. ABD'de ticari faaliyetler ağustosta durgunluk noktasına yaklaştı ve büyüme şubattan bu zamana kadarki en zayıf seviyede gerçekleşti.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkede petrol stoklarının geçen hafta 6 milyon 100 bin varil azalarak 433 milyon 500 bin varile gerilediğini açıkladı. Beklenti stokların 2 milyon 418 bin varil düşeceği yönündeydi. Beklentinin üzerindeki düşüş, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin arttığına işaret ederek petrol fiyatlarındaki düşüşü kısıtladı.

Brent petrolde teknik olarak 83,29 ile 83,35 dolar aralığının direnç, 82,50 ile 82,40 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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