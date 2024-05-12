Düdük çaldı saha karıştı

New York City FC (NYCF), geçen gece karşılaştığı Toronto FC karşısında, 25. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Santiago Rodríguez, New York City'yi 1-0 öne geçirdi.

Rodríguez'in golünden sonra baskılı bir futbol oynayan Toronto FC, NYCF'nin kontra atağını engeleyemedi ve Sierra Leoneli çaylak Malachi Jones usta işi bir vuruşla takımını 44. dakikada 2-0 öne geçti.

İkinci yarıya baskılı başlayan Toronto FC, 55. dakikada kaleciden dönen topu tamamlayan Federico Bernardeschi'nin golüyle farkı bire indirdi.

Toronto FC'nin bol sayıda pozisyonu heba ettiği dakikalarda NYCFC bir başka kontra atakla, bu kez Andres Perea'nın ayağından bulduğu golle skoru 3-1'e taşıdı.

Dakikalar 89'u gösterdiğinde ise Toronto FC'den Longstaff'ın açtığı ortaya çok şık bir vole ile karşılık veren Raoul Petretta farkı tekrardan bire indirdi. Fakat bu golden yaklaşık bir dakika sonra Toronto FC'nin yıldız oyuncusu Bernardeschi kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bernardeschi'nin kırmızı kart pozisyonundan sonra maçta artan tansiyon, bitiş düdüğünün çalmasından sonra kavgaya dönüştü. Toronto ve NYCF oyuncularının yanı sıra teknik ekip mensuplarının da dahil olduğu kavga kısa zaman içerisinde sonlandırıldı. MLS yönetimi çıkan kavgaya ait görüntüler üzerinde incemeleme başlattığını duyurdu.