Brent petrolün varil fiyatı 84,69 dolar

Düzenleme: Kaynak: AA
Brent petrolün varil fiyatı 84,69 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,69 dolardan işlem görüyor.

Brent petrol 84,69 dolar

Uluslararası piyasalarda dün 86,23 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,22 dolar seviyesinde kapadı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 10.20 itibarıyla 84,60 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,26 dolardan fiyatlandı. Ural petrolün varil fiyatı ise 79,87 dolardan işlem gördü.

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de artan talep beklentisiyle Orta Doğu'daki gerginlik petrol fiyatlarının yükselişinde etkili oldu.

Amerika Enerji Enformasyon İdaresi, (EIA) ülkedeki ticare ham petrol stoklarının bugün gün içinde açıklayacak. Stokların geçen hafta bir önceki haftaya göre 2 milyon 600 bin varil düşmesi bekleniyor. Stokların beklentiler doğrultasında azalması halinde petrol fiyatlarının yukarı yönlü baskılanacağı kaydediliyor.

Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gelişmeler de bölgedeki süren çatışmalar nedeniyle fiyat artışlarını destekliyor..

Yemen'deki İran destekli Husiler, Arap Denizi'nde İsrail'e ait "MSC SARAH V" isimli gemiyi balistik füzeyle vurduklarını duyurdu. Husiler ayrıca Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'ndaki iki gemiyi seyir füzesi ve insansız deniz aracıyla vurduklarını açıklaması petrol fiyatlarını etkiliyor.

Brent petrolde teknik olarak 85,92 ile 86,82 dolar aralığının direnç, 83,84 ile 82,94 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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