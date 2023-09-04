Brent petrolün varil fiyatı 88,45 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 88,45 dolardan işlem görüyor.

KAYNAK: AA
Brent petrolün varil fiyatı 88,45 dolar

Cuma gününü 88,55 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.41 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,11 düşüşle 88,45 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,53 dolardan alıcı buldu.

Suudi Arabistan ve Rusya'nın arz kesintilerine ekimde de devam edeceği endişeleriyle cuma günü 88,99 dolara kadar yükselerek geçen yıl kasım ayından bu yana en yüksek seviyeyi gören Brent petrol, güne kısmi düşüşle başladı. Söz konusu düşüşte, yüksek fiyatlardan faydalanmak isteyen yatırımcıların kar amaçlı satışları etkili oldu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, perşembe günü OPEC+ grubunun yeni bir arz kesintisi anlaşması yapmaya hazırlandığını duyurdu. Kesintiye ilişkin detayların hafta içi açıklanması bekleniyor.

Ağustosta petrol ihracatını günlük 500 bin varil düzeyinde azaltan Rusya, petrol ihracatını gönüllü olarak azaltmaya devam edeceğini, bu doğrultuda eylülde petrol arzında günlük 300 bin varillik kesintiye gidileceğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan ise temmuzda başladığı, ağustosta devam etmeye karar verdiği günlük 1 milyon varil kesinti uygulamasının süresini eylül ayını kapsayacak şekilde uzatmıştı.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de iş gücü piyasasına ilişkin verilerin Fed'in yılın geri kalanında faiz artırımına gitmeyeceği yönündeki öngörüleri güçlendirmesi ise fiyatların yükselişini destekliyor.

ABD Çalışma Bakanlığının cuma günü açıkladığı verilere göre, ülkede tarım dışı istihdam, ağustosta 187 bin ile beklentilerin üzerinde artarken işsizlik oranı yüzde 3,8 ile Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Analistler, söz konusu verilerin enflasyonun yavaşladığını işaret eden olumlu haber akışıyla desteklenmesi durumunda Fed’in faiz artışına eylül ve ekim aylarında ara verebileceğini savunuyor.

Ayrıca, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin ekonomisine dair endişelerin azalması da fiyatların yükselişine katkıda bulundu.

Ülkede cuma günü açıklanan verilere göre, Caixin imalat sanayi PMI'ın 51 ile beklentileri geride bırakması ekonomik aktiviteye dair güveni artırırken, Çin Merkez Bankası (PBoC), ekonomiyi canlandırmak için zorunlu karşılık oranlarında kesinti yapacağını duyurmuş ve bankacılık sektörü öncülüğünde yükselişler görülmüştü.

Ekonomideki toparlanmanın kırılgan olmaya devam etmesinin, politika yapıcılar üzerinde daha fazla teşvik sunmaya ilişkin baskıyı sürdürmesi bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 88,78 ile 88,98 dolar aralığının direnç, 88,30 ile 88,10 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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