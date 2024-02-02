Brent petrolün varili 80 doların altına geriledi

Kaynak: AA
Brent petrolün varili 80 doların altına geriledi
Brent petrolün varil fiyatı 80 doların altına düştü, 79,05 dolardan işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda dün 81,55 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,70 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.20 itibarıyla, 79,20 dolardan işlem gördü. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 74,22 dolardan alıcı buldu.Ural petrolü de 72,21 dolardan fiyatlandı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC+ ülkelerinin petrol üretimini azaltma politikasını 3 Nisan'a kadar sürdüreceğini açıklaması fiyatların artmasına etkili olacağı belirtiliyor.

Petrol fiyatlarına ayrıca, Fed'in politika faizini sabit bırakmasının ardından Başkan Jerome Powell'ın faiz artışlarında sona gelindiğine yönelik açıklamaları da etkili olduğu kaydediliyor.

İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını durdurmak için ateşkes ilanına yönelik uluslararası adımlar, bölgede tansiyonun yavaşlayacağına işaret ediyor. Bu gelişmelerin ardından ticaret yolları üzerindeki risklerin hafifleyeceği beklentilerini artırarak petrol fiyatlarındaki artışı bir süre sonra engelleyeceği tahmin ediliyor

Brent petrolde teknik olarak 79,35 ile 79,58 dolar aralığının direnç, 78,98 ile 77,84 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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