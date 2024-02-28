Ünlü ekonomist altın ve doların varacağı zirveyi açıkladı. 30 gün sonra ipin ucu kaçacak

Kaynak: TGRT
Ünlü ekonomist altın ve doların varacağı zirveyi açıkladı. 30 gün sonra ipin ucu kaçacak
Ünlü ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz altın ve Dolar rakamlarının 30 gün sonra geleceği noktayı açıkladı. Eryılmaz, neye yatırım yapanların seçim sonrası yüzünün güleceğini de söyledi.

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz bir televizyon programının canlı yayınına bağlanarak dolar ve altının 30 gün sonra ulaşacağı noktayı açıkladı.

Eryılmaz, Merkez Bankası’nın reel kurlara ilişkin ifadelerini değerlendirerek altın ve dolarla ilgili keskin tahminler paylaştı. Eryılmaz Dolar'da 30 gün sonra ipin ucunun kaçacağını söyledi.

“ENFLASYONUN ÜZERİNDE GETİRİ SAĞLAMAK İSTEYEN ALTINA YÖNELSİN”

Altın fiyatlarının yükseleceğini söyleyen Filiz Eryılmaz, altın fiyatlarının enflasyon rakamları kadar hatta enflasyon rakamlarının üzerinde bir yükseliş sergileyeceğini belirtti. Eryılmaz, enflasyonun üzerinde bir getiri sağlamak isteyen yatırımcının altına yönelmesi gerektiğini söyledi.

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“ALTIN GÜÇLÜ GELİYOR TRENİ KAÇIRMAMAK LAZIM”

Altının şu sıralar yavaşladığını söyleyen Eryılmaz, ama özellikle ikinci çeyrekte ortasında ve ikinci yarıdan itibaren altının çok güçlü yükseleceğini söyledi. Eryılmaz yatırımcıyı "Treni kaçırmamak lazım” ifadelerini kullandı.

"Ons altın tarafında 2.072 dolar üzerindeki fiyatlamalar, gram altını destekleyebilir." diyen Filiz Eryılmaz, altına uzun vadeli yatırım yapmayı düşünen yatırımcının, her geri çekilmeyi kademeli alım fırsatı olarak değerlendirmesini söyledi.

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SEÇİM SONRASI DOLAR DURACAK

Filiz Eryılmaz, Dolar/TL kurunda 31 Mart tarihinde gerçekleşecek olan seçimlerden sonra güçlü bir artış beklenmediğini, Merkez Bankası'nın reel kurlarla ilgili ifadelerinin doların güçlü bir şekilde artmayacağına yönelik bir sinyal olarak görüldüğünü söyledi.

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