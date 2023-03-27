Brezilya basınına göre Avrupa'nın en değişken futbol ligi Türkiye'de

MİRZA ŞEKER / Yeniçağ

Brezilya basını yaptığı haberde; tahmin edilmesi en zor ligin Türkiye Ligi olduğunu açıkladı.

Brezilya basınında geçen haber şu şekilde;

''Bazı futbol liglerinin sonucunu tahmin etmenin zor olabileceğini bilmelisiniz. Bugün tahmin etmesi en zor futbol liglerinden bazılarını listeleyeceğiz.

Şimdi onu görelim.

Avrupa'nın en değişken futbol ligi Türkiye Süper Ligi'dir. Her yıl bazı takımlar şampiyonluk için yarışıyor. Bahsettiğimiz takımlar bu ligi yakından takip edenler tarafından iyi biliniyor. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray söz konusu takımlar.

İstanbul Başakşehir son yıllarda Türk futbolunun zirvesine çıktı. 2020'de bile takım şampiyonluğu kazanmayı başardı. Galatasaray, aldığı 22 kupayla ülke tarihinin en baskın takımı konumunda. Ancak, oraya gitmek basit değildi.

Türkiye'nin son 10 yılda en başarılı takımlarından biri şüphesiz Beşiktaş oldu. Bu süre zarfında onlar tarafından dört şampiyonluk kazanıldı. Her sezon dört ila altı takım arasında şiddetli bir rekabet vardır ve sonuçlar final maçına kadar tahmin edilemez. Her sezon bir öncekinden daha büyüleyici.''