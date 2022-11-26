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Katar'da taraftar rekorunu kırdılar

Dünya Kupası'nda bugüne kadar oynanan maçlarda tribünleri en çok dolduran takım Brezilya oldu.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 11:28
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Brezilya Dünya Kupası'nda en çok stadı dolduran ülke oldu

Katar'da taraftar rekorunu kırdılar
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Sambacıların Lusail Stadyumu'nda Sırbistan'ı yendiği maçta tribünlerde 88 bin 103 taraftar vardı. 
 Aynı gün, Doha'daki Al Bidda Park'ta düzenlenen FIFA Taraftar Festivali'ne de gün boyunca toplam 98.000 taraftar katılarak şimdiye kadarki en yüksek rakamı elde etti.

SABAHA KADAR UYUMADILAR

Dünya Kupası'na Sırbistan'ı yenerek başlayan Brezilya'da büyük sevinç yaşandı. Hem stat çıkışında, hem de Güney Amerika ülkesinde kutlamalar vardı, öyle ki bir fabrikada işe 90 dakika ara verildi.

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