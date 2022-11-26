Katar'da taraftar rekorunu kırdılar

Sambacıların Lusail Stadyumu'nda Sırbistan'ı yendiği maçta tribünlerde 88 bin 103 taraftar vardı.

Aynı gün, Doha'daki Al Bidda Park'ta düzenlenen FIFA Taraftar Festivali'ne de gün boyunca toplam 98.000 taraftar katılarak şimdiye kadarki en yüksek rakamı elde etti.

SABAHA KADAR UYUMADILAR

Dünya Kupası'na Sırbistan'ı yenerek başlayan Brezilya'da büyük sevinç yaşandı. Hem stat çıkışında, hem de Güney Amerika ülkesinde kutlamalar vardı, öyle ki bir fabrikada işe 90 dakika ara verildi.