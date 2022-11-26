Yapay zeka Dünya Kupası şampiyonunu açıkladı

Latin Amerika'nın önemli veri laboratuvarı Serasa Experian'a göre Brezilya, 2022 Dünya Kupası'nı kazanma olasılığının en yüksek olduğu ülke.



Veri bilimcileri, yapay zeka, makine öğrenimi teknikleriyle binlerce veriyi kullanarak Dünya Kupası'nı hangi takımın kazanabileceğini tahmin etmeye çalıştı.

Sonuçlar şöyle