Brezilya yanıyor. Sıcaklık rekoru kırıldı

Brezilya'nın Araçuai bölgesinde ölçülen 44,8 derece, daha önce 2005 yılına ait rekoru kırarak en yüksek sıcaklık olarak tarihe geçti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Brezilya yanıyor. Sıcaklık rekoru kırıldı

Brezilya'da 19 Kasım'da ölçülen 44,8 santigrat derecenin, ülkede şu ana kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık olduğu bildirildi.

CNN Brasil'in Brezilya Ulusal Meteoroloji Enstitüsüne (INMET) dayandırdığı haberine göre, 19 Kasım'da, ülkenin güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletinin Araçuai bölgesinde sıcaklık rekoru kırıldı.

Araçuai bölgesinde ölçülen 44,8 santigrat derece, 2005'te raporlanan 44,7 santigrat derecelik rekoru aşarak ülkede şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık oldu.

Uzmanlar, mevsim normallerinin üzerindeki hava koşullarını "El Nino" kaynaklı iklimin etkileri ve iklim değişikliğine bağlıyor.

ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in 17 Kasım'da Rio de Janeiro'daki konseri öncesinde katılımcılardan birisi fenalaşarak hayatını kaybetmişti.

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