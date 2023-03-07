71 kişinin katili öldürüldü

Metropoles gazetesinin haberine göre, "Küçük Katil Pedro" lakaplı 68 yaşında olan ünlü seri katil Filho dün öldürüldü.

Silahlı iki saldırgan, Portekizcede "Pedrinho Matador" veya "Küçük Katil Pedro" olarak tanınan Filho'ya Sao Paulo eyaletinin Mogi das Cruzes bölgesindeki evinin önünde saldırıyı gerçekleştirdi.

İlk kez 1973'te tutuklanan ve 2007'de hapisten çıkan Filho, daha sonra iki kez daha hapis cezası aldı. Filho, 71 cinayetten suçlu bulundu ve toplamda 42 yıl hapis yattıktan sonra 2017'de serbest bırakıldı.

Filho, hayatı boyunca kendi babası dahil 100'den fazla kişiyi öldürdüğünü iddia etmesine rağmen, "Ben canavar değilim" başlıklı bir otobiyografi yayınlamıştı.

Soruşturmaya devam eden yetkililer, Filho'nun öldürülmesinin intikam cinayeti olabileceğinden şüphe etti.

İLK CİNAYETİNİ 14 YAŞINDA İŞLEDİ

Katil Pedro, Brezilya’nın en korkulan isimlerinden biriydi.

Babası, annesi Pedro’ya hamileyken karnını feci şekilde tekmeledi. Pedro, kafatasında ve beyninde hasarla doğdu.

İlk cinayetini 14 yaşında işledi. Çetelerin ve hem kendisini hem de annesini darp eden bir babanın çocuğu olan Pedro, daha o yaşında “kan dökmek isteğiyle yanıp tutuştuğunu” belirtti.

Babası, güvenlik görevlisi olarak çalıştığı okulun yemekhanesinden yiyecek aşırdığı iddiasıyla işten çıkarıldı. Pedro, evdeki pompalı tüfeği alarak babasını kovan müdürü öldürdü ve 14 yaşında cinayet işlemeye başladı.

Daha sonra gerçek hırsız olduğunu düşündüğü bir güvenlik görevlisini vurdu ve Sao Paulo’ya firar etti.

Henüz 15 yaşında olan Pedro, Sao Paulo’da kenar mahallelerden birine yerleşti. Kendisiyle yaşıt bir kızla sevgili oldu. Kız arkadaşı hamileyken, kendisi de hırsızlık yaparak hayatına devam etti.

Bir gün bir uyuşturucu satıcısını öldüren ve parasını çalan Pedro, haftalar sonra eve geldiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Çete üyeleri, uyuşturucu satıcısının intikamını almak için Pedro’nun hamile sevgilisini paramparça etmişti.

O gün intikam yemini eden Pedro, arkadaşları ile birlikte kendi çetesini kurdu ve Sao Paulo’nun en azılı suç örgütlerine karşı savaş açtı. Çete üyelerini yakalayan ve işkence uygulayan Pedro, en sonunda kız arkadaşının katillerinin adını öğrendi ve onları düğünlerinde öldürdü.

Henüz 18 yaşında 10’dan fazla cinayet işlemiş olan Pedro, daha sonra hapse girdi. Babası, Pedro hapisteyken annesin öldürdü ve tesadüf eseri aynı hapishaneye düştüler.

Pedro bunun üzerine babasını öldürdü ve kalbini yedi.

Toplam 71 cinayetten hüküm giyen Pedro’nun, her hapisten çıktığında birçok cinayet işlediği ve toplamda 100’den fazla cinayetin faili olduğu iddia ediliyor.