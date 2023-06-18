Brezilya'da şiddetli yağışlar can aldı: 11 ölü

Brezilya’nın Rio Grande do Sul eyaletinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle ölü sayısı 11’e yükselirken, kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Brezilya'da şiddetli yağışlar can aldı: 11 ölü

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde cuma günü başlayan şiddetli yağış ve fırtına etkisini sürdürüyor. Eyalette şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükselirken, 20 kişinin ise kayıp olduğu ve arama çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

Yağıştan en çok etkilenen Rio Grande do Sul eyaletine bağlı 8 bin nüfuslu Caraa kasabasına giden Rio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite, “Caraa'daki durum bizi derinden endişelendiriyor. Etkilenen ana bölgelerin hızlı bir şekilde haritasını çıkararak, desteğe ihtiyacı olan insanları belirleyebilmemiz çok önemli" dedi. Leite, eyalette şu ana kadar 2 bin 400 kişinin kurtarıldığını belirtti. (İHA)

aw916981-02.jpg

aw916981-01.jpg

Öne Çıkanlar
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Doktor Melek Bağçe’nin ASM’de katledilmesine tepki: AVM’ler kadar değer görmek istiyoruz
Doktor Melek Bağçe’nin ASM’de katledilmesine tepki: AVM’ler kadar değer görmek istiyoruz
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Son Haberler
12 yaşındaki çocuğun otopsi raporu ortaya çıktı. Kaçak Kur’an kursuna gitmek istemediği için intihar etmişti Güncel
12 yaşındaki çocuğun otopsi raporu ortaya çıktı. Kaçak Kur’an kursuna gitmek istemediği için intihar etmişti
Manisa Salihli’de uyuşturucu operasyonu Güncel
Manisa Salihli’de uyuşturucu operasyonu
Cani damat! Tartıştığı kayınvalidesini bıçakla öldürdü Güncel
Cani damat! Tartıştığı kayınvalidesini bıçakla öldürdü
Masterchef Batuhan kimdir? Masterchef All Star Batuhan kaç yaşında nereli? Keşfet
Masterchef Batuhan kimdir? Masterchef All Star Batuhan kaç yaşında nereli?
Nepal’de şiddetli yağış: 1 ölü, 25 kayıp Dünya
Nepal’de şiddetli yağış: 1 ölü, 25 kayıp
Dudu’yu kabloyla boğarak öldürmekle suçlanan eşi gözaltında Güncel
Dudu’yu kabloyla boğarak öldürmekle suçlanan eşi gözaltında
Raporlarla ilgili flaş karar: Milyonlarca hastayı ilgilendiriyor Güncel
Raporlarla ilgili flaş karar: Milyonlarca hastayı ilgilendiriyor