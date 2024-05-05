Brezilya’da yaşanan sel felaketinde can kaybı 75’e yükseldi

Kaynak: İHA
Brezilya’da yaşanan sel felaketinde can kaybı 75’e yükseldi
Brezilya'nın güneyinde yer alan Rio Grande do Sul eyaletinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 75’e yükselirken, 103 kişiye ise henüz ulaşılamadı.

Brezilya'da 1 Mayıs’ta Rio Grande do Sul eyaletini vuran sel felaketinde bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı son olarak 75’e yükseldi. Eyalet yetkililer, 103 kişiden hala haber alınamadığını açıklayarak, can kaybının artabileceğini ifade etti.

aw197219-03.jpgMeydana gelen seller birçok şehirde yolları ve köprüleri tahrip edip, toprak kaymalarını tetikledi ve küçük bir hidroelektrik santralindeki bir barajın kısmen çökmesini sebep oldu.

aw197219-04.jpgRio Grande do Sul eyaletinin başkenti Porto Alegre'deki Guaiba Gölü’ndeki su seviyesi iki metreden fazla yükselerek kayıtlardaki en yüksek su seviyesine erişti. Porto Alegre'deki havalimanında ise geçtiğimiz cuma gününden bu yana tüm uçuşlar askıya alınmış durumda bulunuyor.

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