Brezilya’da yaşanan sel felaketinde can kaybı 75’e yükseldi

Brezilya'da 1 Mayıs’ta Rio Grande do Sul eyaletini vuran sel felaketinde bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı son olarak 75’e yükseldi. Eyalet yetkililer, 103 kişiden hala haber alınamadığını açıklayarak, can kaybının artabileceğini ifade etti.

Meydana gelen seller birçok şehirde yolları ve köprüleri tahrip edip, toprak kaymalarını tetikledi ve küçük bir hidroelektrik santralindeki bir barajın kısmen çökmesini sebep oldu.

Rio Grande do Sul eyaletinin başkenti Porto Alegre'deki Guaiba Gölü’ndeki su seviyesi iki metreden fazla yükselerek kayıtlardaki en yüksek su seviyesine erişti. Porto Alegre'deki havalimanında ise geçtiğimiz cuma gününden bu yana tüm uçuşlar askıya alınmış durumda bulunuyor.