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Ankaragücü'nün yıldızı Xavier Türkiye'den ayrılmak istiyor

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, sezon başında transfer ettiği Brezilyalı sol bek Marlon Rodrigues Xavier'le yol ayrımına geldi.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 14:55
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Brezilyalı sol bek Marlon Rodrigues Xavier Ankaragücü'nden ayrılıyor

Ankaragücü'nün yıldızı Xavier Türkiye'den ayrılmak istiyor
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Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki futbolcu annesinin sağlık sorunları nedeniyle Brezilya'ya dönme talebini kulübe aktardı.

MKE Ankaragücü Kulübü de futbolcudan gelen talebe sıcak baktı ve taraflar karşılıklı anlaşarak yollarını ayıracak.

Sezon başı Brezilya ekibi Fluminense'den kadroya dahil edilen Marlon, bu sezon sarı-lacivertli formayı lig ve kupada 15 maçta giydi.

Brezilyalı oyuncu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada MKE Ankaragücü Kulübüne veda ederek, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

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