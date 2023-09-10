BRİCS’ten uzak durmalıyız

Uluslararası siyasi ve ekonomik ilişkilerde her ülke kendi çıkarını maksimize etmek ister. Bu nedenle Dünyada her zaman ülkeler arası birlik veya kamplaşma olmuştur ve olacaktır.

BRICS de aynı paralelde bir oluşumdur. BRİCS üye ülkeler; Brasil (Brezilya ) Russia (Rusya ) India (Hindistan) China (Çin ) South Africa (Güney Afrika) üye isimlerinin baş harflerinden oluşur.

Güney Afrika'nın dönem başkanlığını yürüttüğü 2023'te 40'tan fazla ülke gruba katılım için ilgilendiklerini bildirdi.

Bu ülkeler arasında İran, Suudi Arabistan, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Bolivya, Endonezya, Mısır, Etiyopya, Küba, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Komorlar, Gabon ve Kazakistan yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 2018'de özel davetli olarak katıldığı BRICS zirvesinde Türkiye'nin de üyelikle ilgilendiğini açıklamıştı.

Ancak BRİCS, bu ülkelerden yalnızca altısını davet etti. Altı yeni üye; Suudi Arabistan, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Mısır ve Etiyopya’dır. Böylece 2024 yılında BRİCS’e üye sayısı 11’e yükselecektir.

BRİCS’in amacı; üye ülkeler arasında, ticari, siyasi ve kültürel iş birliğini geliştirmektir. IMF ve Dünya Bankası’na rakip, Yeni Kalkınma Bankası kurulması kararı aldı.

Dahası, BRİCS’in ABD Doları'na karşı ortak para birimi çıkarma kararı da var.

Hatta; İran haber ajansı IRNA'nın aktardığı habere göre Rusya'nın Güney Afrika Büyükelçisi Ilya Rogachev, aşağıdaki BRICS ortak para biriminin 100 birimlik sembolik bir banknotunu BAE'nin diplomatik misyon şefi Mahash Saeed Alhameli'ye hediye etti. Para biriminde üye ülkelerin sembolleri yer alıyor.

BRİCS ülkelerinde demokrasi;

2014 başı itibarıyla 11 BRİCS ülkesi içinde, siyasi haklar ve sivil özgürlükler endeksine göre yalnızca 3 üye, Brezilya, Güney Afrika ve Arjantin özgür ülke statüsündedir. Hindistan kısmen özgür bir ülkedir ve fakat dünyada insanların sınıflara ayrıldığı tek ülkedir. Diğerlerinde demokrasi yok, dikta rejimler var.

Kaynak; Freedom House, IMF, Trading Economomics.

Fert başına gelir;

Fert başına gelir itibarıyla çok benzemez bir tablo var. Birleşik Arap Emirlikleri’nde fert başına gelir 49 450 dolar, Etiyopya’ da 1408 dolardır.

Cari açık oranı;

Ülkeler içinde beşinde cari açık var. Yüksek değil. Diğerleri cari fazla veriyor.

Ekonomik istikrar;

Arjantin’de TÜFE oranı yüzde 113,4’tür. Kriz yaşıyor. İran’da 193’tür. Halk zor durumdadır. Mısır ve Etiyopya ekonomik istikrar sorunu yaşıyor.

Sonuç;

1-BRİCS ülkelerinin çıkaracağı para dolar endeksinde bir miktar düşme yaratabilir. Ama dolara alternatif olmaz.

2-Rusya ile ortaklık yapılmaz. Çünkü Rusya, eşit şartlar istemez, şovenist bir ülkedir, hegemonya kurmak ister.

3-Arap ülkeleri ve İran siyasi açıdan istikrarsız ülkelerdir, yarın ne yapacakları belli olmaz.

4-Dikta rejimlerinin olduğu ve demokrasinin olmadığı ülkelerde kalkınma sürdürülemez.

5-Türkiye olarak aklımızı başımıza toplamalıyız. BRİCS’ten uzak durmalıyız. Dış ticaret verilerine bakarsak ne kadar haklı olduğum ortaya çıkar.

*2022 yılında; ihracatımızın yüzde 50’sini Avrupa ve ABD’ye yaptık. 11,5 milyar dolar dış ticaret fazlamız var.

*Yine 2022’de ihracatımızın yüzde 7,9’unu Rusya ve Çin’e yaptık. Buna mukabil bu iki ülkeye karşı 87,5 milyar dolar dış ticaret açığı verdik. Toplam dış ticaret açığının yüzde 80’ini bu iki ülkeye verdik. Rusya’dan ithalatımız içinde petrol ve gaz ithalatının oranı yüzde 37’dir. Petrol ve gaz dışında daha 55 milyar dolar açık var.

*Rusya ve Çin, 20 senedir içeriden kartel ortaklarıyla bizi sömürüyor. Batı’dan uzaklaşmayalım.