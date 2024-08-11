Britney Spears elbise krizi hakkında sessizliğini bozdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Britney Spears elbise krizi hakkında sessizliğini bozdu

Britney Spears, Blake Lively'nin ikonik gökkuşağı kelebek elbisesini yeniden giymesiyle başlayan tartışmalara son noktayı koydu.

36 yaşındaki Blake Lively, bu haftanın başlarında yeni filmi It Ends With Us'ın galasında kırmızı halıda Versace marka o meşhur elbisesini giyince olanlar oldu.

Elbisenin bu kadar gündem olması bunun daha önce Britney Spears tarafından giyinmiş olmasıydı. İşte bundan dolayı sosyal medyada Britney hayranları, 42 yaşlındaki oyuncuya övgüler yağdırırken Blake'i "taklit" olarak yaftaladı.

Britney sonunda sesizliğini bozdu ve Instagram'da şu açıklamayı yaptı:

"2002 Versace elbisemin güncellenmiş hali ???? !!! @blakelively değilim ama hoşuma gitti..."

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